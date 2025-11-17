"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину

Украинская разведка обнародовала перехват, в котором жители белгородской области признают: российские военные регулярно сбрасывают авиабомбы на собственные территории, вызывая пожары и разрушения. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Подробности

В ГУР заявили о новом перехвате телефонного разговора жительницы приграничной белгородщины. Женщина описывает серию пожаров на инфраструктурных объектах и подчеркивает, что часть ударов наносит именно российская авиация.

За 11 дней российские бомбардировщики сбросили восемь бомб, восемь бомб на территории белгородской области. Представляешь? – сказала жительница российского региона.

По данным разведки, рф активно применяет авиабомбы с модулями планирования и коррекции против Украины, но из-за технических сбоев часть боеприпасов сходит с курса и падает на российские приграничные районы. В результате этого страдает местное гражданское население.

