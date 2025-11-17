"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 5618 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11522 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13172 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16243 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17907 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40148 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24880 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19178 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21494 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16504 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Популярные новости
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 14147 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22322 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20921 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 16327 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7428 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40163 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 76851 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 71121 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 127883 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 106088 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7584 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 21000 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22398 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 19479 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38684 просмотра
"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Украинская разведка перехватила разговор жительницы белгородской области, которая рассказала о восьми авиабомбах, сброшенных российской авиацией на собственную территорию. Это вызывает пожары и разрушения, поскольку из-за технических сбоев боеприпасы падают на приграничные районы РФ.

"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину

Украинская разведка обнародовала перехват, в котором жители белгородской области признают: российские военные регулярно сбрасывают авиабомбы на собственные территории, вызывая пожары и разрушения. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Подробности

В ГУР заявили о новом перехвате телефонного разговора жительницы приграничной белгородщины. Женщина описывает серию пожаров на инфраструктурных объектах и подчеркивает, что часть ударов наносит именно российская авиация.

С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб17.11.25, 04:30 • 18515 просмотров

За 11 дней российские бомбардировщики сбросили восемь бомб, восемь бомб на территории белгородской области. Представляешь? 

– сказала жительница российского региона.

По данным разведки, рф активно применяет авиабомбы с модулями планирования и коррекции против Украины, но из-за технических сбоев часть боеприпасов сходит с курса и падает на российские приграничные районы. В результате этого страдает местное гражданское население.

Почти 200 боевых столкновений за сутки: враг сбросил более 100 КАБов - Генштаб16.11.25, 23:35 • 3346 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Главное управление разведки Украины
Украина