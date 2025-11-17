"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщину
Киев • УНН
Украинская разведка перехватила разговор жительницы белгородской области, которая рассказала о восьми авиабомбах, сброшенных российской авиацией на собственную территорию. Это вызывает пожары и разрушения, поскольку из-за технических сбоев боеприпасы падают на приграничные районы РФ.
Подробности
В ГУР заявили о новом перехвате телефонного разговора жительницы приграничной белгородщины. Женщина описывает серию пожаров на инфраструктурных объектах и подчеркивает, что часть ударов наносит именно российская авиация.
За 11 дней российские бомбардировщики сбросили восемь бомб, восемь бомб на территории белгородской области. Представляешь?
По данным разведки, рф активно применяет авиабомбы с модулями планирования и коррекции против Украины, но из-за технических сбоев часть боеприпасов сходит с курса и падает на российские приграничные районы. В результате этого страдает местное гражданское население.
