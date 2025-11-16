Почти 200 боевых столкновений за сутки: враг сбросил более 100 КАБов - Генштаб

За сутки 16 ноября на фронте произошло 195 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что сегодня государство-террорист нанесло 43 авиационных удара и сбросило 105 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики задействовали для поражения 2 322 дрона-камикадзе и совершили 3 274 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, совершил 87 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.

Восемь раз агрессор пытался продвинуться вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровий Яр, Дробышево, Ямполовка, Терны и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.

ISW: российские войска используют туман для атак на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Часового Яра.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 27 вражеских атак в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 66 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шахово, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиа и в направлении Новоподгородное, Гришино, Кучеров Яр, Вольное.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 117 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили одну артиллерийскую систему, 15 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники - сообщили в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники отбили 21 вражескую атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода. Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Демурино и Даниловка.

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается. Авиаударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Воздвиженка, Белогорье и Терноватое.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одну наступательную операцию противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста. Под авиаударом оказалось Садовое.

Напомним

За сутки 15 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 860 солдат и 409 БпЛА.

