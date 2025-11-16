Втрати окупантів: Сили оборони відмінусували 860 росіян та понад 400 ворожих БпЛА за добу

За добу 15 листопада російські війська втратили на війні з Україною 860 солдатів та 409 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1158260 (+860) осіб ліквідовано

танків ‒ 11353 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 23591 (+3)

артилерійських систем ‒ 34469 (+26)

РСЗВ ‒ 1543 (+2)

засоби ППО ‒ 1244 (0)

літаків ‒ 428 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 81286 (+409)

крилаті ракети ‒ 3940 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67464 (+68)

спеціальна техніка ‒ 4000 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський.

