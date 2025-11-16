Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 15 ноября российские войска потеряли 860 солдат и 409 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.25 ориентировочно составляют 1158260 человек.
За сутки 15 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 860 солдат и 409 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1158260 (+860) человек ликвидировано
- танков ‒ 11353 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23591 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 34469 (+26)
- РСЗО ‒ 1543 (+2)
- средства ПВО ‒ 1244 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 81286 (+409)
- крылатые ракеты ‒ 3940 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67464 (+68)
- специальная техника ‒ 4000 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
