ISW: российские войска используют туман для атак на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
Оккупанты используют туманную погоду для атак по всему фронту, в частности на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях. Украина основывает свою оборону на беспилотниках, которые не могут эффективно работать в плохих погодных условиях.
Российские войска в последнее время используют туманную погоду для атак по всему фронту, в частности на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Новопавловский участок фронта в последние недели был относительно спокойным, поскольку российские войска сосредоточились на наступательных операциях по захвату Покровска и закрытию "Покровско-Мирноградского котла".
Механизированный штурм Новопавловки размером с роту 14 ноября после затишья в этом районе демонстрирует, как российские войска пытаются найти возможности использовать ключевую слабость украинской обороны - неспособность украинских беспилотников эффективно функционировать в плохих погодных условиях, таких как туман и дождь
Они объясняют, что Украина до сих пор в войне базировала свою оборону на беспилотниках в основном из-за необходимости, при этом украинский оборонный барьер использует большое количество тактических ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов для уничтожения российской живой силы и техники на линии фронта. ВСУ частично применили этот оборонный подход, чтобы компенсировать нехватку живой силы и техники, одновременно защищая более 1200 километров линии фронта от российских наступлений.
Разреженные украинские оборонительные позиции способствовали недавним попыткам российского проникновения, а нехватка артиллерии и других традиционных систем ограничила возможности украинских войск действовать, когда непогода нарушила некоторые операции беспилотников
Там добавляют, что западные разработки традиционных систем, таких как артиллерия, являются ключевыми для способности Украины создать многослойную систему обороны, которая не зависит от какого-либо одного типа оружия.
Напомним
Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины в рамках механизма PURL. Эта инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения, финансируемого европейскими партнерами.
