15 ноября, 17:21 • 13684 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 28921 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 36992 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 35583 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 49171 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 43504 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 37636 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 29059 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19330 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 75044 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
публикации
Эксклюзивы
ISW: российские войска используют туман для атак на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Оккупанты используют туманную погоду для атак по всему фронту, в частности на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях. Украина основывает свою оборону на беспилотниках, которые не могут эффективно работать в плохих погодных условиях.

ISW: российские войска используют туман для атак на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях

Российские войска в последнее время используют туманную погоду для атак по всему фронту, в частности на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Новопавловский участок фронта в последние недели был относительно спокойным, поскольку российские войска сосредоточились на наступательных операциях по захвату Покровска и закрытию "Покровско-Мирноградского котла".

Механизированный штурм Новопавловки размером с роту 14 ноября после затишья в этом районе демонстрирует, как российские войска пытаются найти возможности использовать ключевую слабость украинской обороны - неспособность украинских беспилотников эффективно функционировать в плохих погодных условиях, таких как туман и дождь

- указывают аналитики.

Они объясняют, что Украина до сих пор в войне базировала свою оборону на беспилотниках в основном из-за необходимости, при этом украинский оборонный барьер использует большое количество тактических ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов для уничтожения российской живой силы и техники на линии фронта. ВСУ частично применили этот оборонный подход, чтобы компенсировать нехватку живой силы и техники, одновременно защищая более 1200 километров линии фронта от российских наступлений.

Разреженные украинские оборонительные позиции способствовали недавним попыткам российского проникновения, а нехватка артиллерии и других традиционных систем ограничила возможности украинских войск действовать, когда непогода нарушила некоторые операции беспилотников

- отмечают в ISW.

Там добавляют, что западные разработки традиционных систем, таких как артиллерия, являются ключевыми для способности Украины создать многослойную систему обороны, которая не зависит от какого-либо одного типа оружия.

Напомним

Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины в рамках механизма PURL. Эта инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения, финансируемого европейскими партнерами.

Зеленский: Украина наращивает производство оружия, готовит экспорт и открывает "оборонные столицы" в Европе03.11.25, 20:01 • 3851 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Дожди в Украине
Институт изучения войны
Украина