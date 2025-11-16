ISW: російські війська використовують туман для атак на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпольському напрямках
Київ • УНН
Окупанти використовують туманну погоду для атак по всьому фронту, зокрема на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпольському напрямках. Україна базує свою оборону на безпілотниках, які не можуть ефективно працювати в поганих погодних умовах.
Російські війська останнім часом використовують туманну погоду для атак по всьому фронту, зокрема на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпольському напрямках. Про це йдеться у матеіарлі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що Новопавлівська ділянка фронту останніми тижнями була відносно спокійною, оскільки російські війська зосереджувалися на наступальних операціях із захоплення Покровська та закриття "Покровсько-Мирноградського котла.
Механізований штурм Новопавлівки розміром з роту 14 листопада після затишшя в цьому районі демонструє, як російські війська намагаються знайти можливості використати ключову слабкість української оборони - нездатність українських безпілотників ефективно функціонувати в поганих погодних умовах, таких як туман і дощ
Вони пояснюють, що Україна досі у війні базувала свою оборону на безпілотниках здебільшого через необхідність, при цьому український оборонний бар'єр використовує велику кількість тактичних ударних безпілотників та барражуючих боєприпасів для знищення російської живої сили та техніки на лінії фронту. ЗСУ частково застосували цей оборонний підхід, щоб компенсувати нестачу живої сили та техніки, одночасно захищаючи понад 1200 кілометрів лінії фронту від російських наступів.
Розріджені українські оборонні позиції сприяли нещодавнім спробам російського проникнення, а нестача артилерії та інших традиційних систем обмежила можливості українських військ діяти, коли негода порушила деякі операції безпілотників
Там додають, що західні розробки традиційних систем, таких як артилерія, є ключовими для здатності України створити багатошарову систему оборони, яка не залежить від жодного одного типу зброї.
Нагадаємо
Німеччина виділить 150 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України в рамках механізму PURL. Ця ініціатива передбачає прискорене постачання Україні американського озброєння, фінансованого європейськими партнерами.
Зеленський: Україна нарощує виробництво зброї, готує експорт і відкриває "оборонні столиці" в Європі03.11.25, 20:01 • 3851 перегляд