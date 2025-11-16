$42.060.00
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 21200 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 21551 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 45901 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 27366 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35208 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48284 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45234 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42242 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53232 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Майже 200 бойових зіткнень за добу: ворог скинув понад 100 КАБів - Генштаб

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

16 листопада на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 43 авіаудари, скинули 105 керованих авіабомб та залучили 2322 дрони-камікадзе.

Майже 200 бойових зіткнень за добу: ворог скинув понад 100 КАБів - Генштаб

За добу 16 листопада на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що сьогодні держава-терорист завдала 43 авіаційних ударів та скинула 105 керованих авіабомб.

Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 322 дрони-камікадзе та здійснили 3 274 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 87 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки.

Вісім разів агресор намагався просунутися вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни та Зарічне.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка.

ISW: російські війська використовують туман для атак на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпольському напрямках16.11.25, 05:34 • 7042 перегляди

На Краматорському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 27 ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 66 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгородне, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 117 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили одну артилерійську систему, 15 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки

- повідомили у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 21 ворожу атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Демурине та Данилівка. 

На Гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя. Одне бойове зіткнення досі триває. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Воздвиженка, Білогір’я та Тернувате.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту. Під авіаударом опинилося Садове.

Нагадаємо

За добу 15 листопада російські війська втратили на війні з Україною 860 солдатів та 409 БпЛА.

лавров заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України - обов'язкові умови закінчення війни. У РНБО відреагували11.11.25, 16:16 • 4306 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України