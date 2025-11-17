"Впустили 8 бомб": ГУР перехопило розмови про те, що російська авіація бомбить власну бєлгородщину
Українська розвідка перехопила розмову мешканки бєлгородської області, яка розповіла про вісім авіабомб, скинутих російською авіацією на власну територію. Це спричиняє пожежі та руйнування, оскільки через технічні збої боєприпаси падають на прикордонні райони рф.
Українська розвідка оприлюднила перехоплення, у якому жителі бєлгородської області визнають: російські військові регулярно скидають авіабомби на власні території, спричиняючи пожежі та руйнування. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.
У ГУР заявили про нове перехоплення телефонної розмови жительки прикордонної бєлгородщини. Жінка описує серію пожеж на інфраструктурних об’єктах і наголошує, що частину ударів завдає саме російська авіація.
За 11 днів російські бомбардувальники зронили вісім бомб, вісім бомб на території бєлгородської області. Уявляєш?
За даними розвідки, рф активно застосовує авіабомби з модулями планування та корекції проти України, але через технічні збої частина боєприпасів сходить із курсу та падає на російські прикордонні райони. Унаслідок цього потерпає місцеве цивільне населення.
