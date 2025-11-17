$42.060.00
16 листопада, 18:56 • 14273 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 28672 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 26201 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 51109 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 29766 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35864 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48820 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45360 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42346 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53356 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що втрати росіян у 2025 році вже перевищили 367 460 осіб. Не виконавши жодного стратегічного завдання, окупанти намагаються протиснути Сили оборони, щоб відзвітувати хоча б про якісь "успіхи".

З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб

Втрати росіян у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що не виконавши жодного стратегічного завдання у 2025 році, окупанти намагаються протиснути Сили оборони, щоб відзвітувати хоча б про якісь "успіхи".

Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на окремих напрямках. Так, минулої доби (15 листопада - ред.), в рамках дій наших військ на Покровському напрямку проведено пошук та знищення противника на території 26.6 км² Покровського району Донецької області. В ході ведення бойових дій знищено 39 окупантів, загальні втрати противника- 60 осіб. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки

- розповіли у Генштабі.

Там підкреслили, що головне завдання - знищення ворога та його резервів, а також підрив його наступального потенціалу.

"Вдячність нашим захисникам і захисницям за стійкість й ефективність. Кожен ліквідований окупант - це крок до справедливого миру", - резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні