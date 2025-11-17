З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що втрати росіян у 2025 році вже перевищили 367 460 осіб. Не виконавши жодного стратегічного завдання, окупанти намагаються протиснути Сили оборони, щоб відзвітувати хоча б про якісь "успіхи".
Втрати росіян у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що не виконавши жодного стратегічного завдання у 2025 році, окупанти намагаються протиснути Сили оборони, щоб відзвітувати хоча б про якісь "успіхи".
Сили оборони продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково-ударні дії на окремих напрямках. Так, минулої доби (15 листопада - ред.), в рамках дій наших військ на Покровському напрямку проведено пошук та знищення противника на території 26.6 км² Покровського району Донецької області. В ході ведення бойових дій знищено 39 окупантів, загальні втрати противника- 60 осіб. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки
Там підкреслили, що головне завдання - знищення ворога та його резервів, а також підрив його наступального потенціалу.
"Вдячність нашим захисникам і захисницям за стійкість й ефективність. Кожен ліквідований окупант - це крок до справедливого миру", - резюмували у Генштабі.
Нагадаємо
російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.
