С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб

$42.060.00
48.880.00
ukenru
16 ноября, 18:56 • 13463 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 26900 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 25297 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 50015 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 29287 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 35726 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 48697 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45335 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42323 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53332 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ВСУ расширяют возможности для привлечения иностранных добровольцев к службе в Сухопутных войсках16 ноября, 18:00 • 4476 просмотра
Порт в новороссийске возобновил загрузку нефти после украинской атаки - Reuters16 ноября, 18:24 • 5752 просмотра
В российском орле прогремели взрывы: местная теплоцентраль оказалась под ударомPhotoVideo16 ноября, 18:57 • 4734 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 3398 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 4408 просмотра
публикации
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 50015 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 51058 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 102138 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 87190 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 59386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Скотт Бессент
Бритни Спирс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Харьков
Херсон
Реклама
УНН Lite
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 3596 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 29923 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 102134 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 38455 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 54050 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Фильм

С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что потери россиян в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Не выполнив ни одной стратегической задачи, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах".

С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб

Потери россиян в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что не выполнив ни одной стратегической задачи в 2025 году, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах".

Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях. Так, за прошедшие сутки (15 ноября - ред.), в рамках действий наших войск на Покровском направлении проведен поиск и уничтожение противника на территории 26.6 км² Покровского района Донецкой области. В ходе ведения боевых действий уничтожено 39 оккупантов, общие потери противника - 60 человек. Также захватчики потеряли 16 единиц вооружения и военной техники

- рассказали в Генштабе.

Там подчеркнули, что главная задача - уничтожение врага и его резервов, а также подрыв его наступательного потенциала.

"Благодарность нашим защитникам и защитницам за стойкость и эффективность. Каждый ликвидированный оккупант - это шаг к справедливому миру", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

"Армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить": в СНБО дали оценку увеличению производства КАБов россией16.11.25, 01:30 • 4166 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине