С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб

Потери россиян в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что не выполнив ни одной стратегической задачи в 2025 году, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах".

Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях. Так, за прошедшие сутки (15 ноября - ред.), в рамках действий наших войск на Покровском направлении проведен поиск и уничтожение противника на территории 26.6 км² Покровского района Донецкой области. В ходе ведения боевых действий уничтожено 39 оккупантов, общие потери противника - 60 человек. Также захватчики потеряли 16 единиц вооружения и военной техники - рассказали в Генштабе.

Там подчеркнули, что главная задача - уничтожение врага и его резервов, а также подрыв его наступательного потенциала.

"Благодарность нашим защитникам и защитницам за стойкость и эффективность. Каждый ликвидированный оккупант - это шаг к справедливому миру", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

