"Армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить": в СНБО дали оценку увеличению производства КАБов россией
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал информацию ГУР Минобороны об увеличении россией производства КАБов. Он предупредил, что это оружие массового применения, которому армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко прокомментировал информацию ГУР Минобороны об увеличении россией производства КАБов, способных поражать цели на расстоянии до 400 км. Об этом сообщает УНН.
Подробности
По словам Коваленко, страны Запада "вообще не спешат хоть как-то уничтожать российский ВПК".
Для понимания - это оружие массового применения в войне. Это о количестве, которому нынешним армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить
Он добавил, что нет никаких гарантий, что "когда у них (россиян - ред.) будет куча таких бомб, если вдруг мы не выбьем им ВПК, эти бомбы не полетят по Европе".
Напомним
Накануне заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству Reuters сообщил, что россия запланировала в 2025 году выпустить не менее 120 тысяч управляемых авиабомб (КАБ) и изготовить более 70 тысяч дронов, в том числе 30 тысяч ударных БпЛА типа Shahed.
