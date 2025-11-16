"Армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить": в СНБО дали оценку увеличению производства КАБов россией

$42.060.00
15 ноября, 17:21 • 9878 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 21208 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 32623 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 31501 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 46179 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 42335 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 36669 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28795 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19133 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 71437 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Беспилотники ЦСО "А" СБУ уничтожили в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радараPhoto15 ноября, 14:52
Украина может стать членом ЕС в начале 2030-х годов - Сикорский15 ноября, 15:01
Украинцы подали миллион заявок на зимнюю поддержку через "Дію" - Зеленский15 ноября, 16:13
Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"Photo15 ноября, 17:58
В лесу на Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного: в ТЦК заявляют, что мужчина был в розыске18:31
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto

Эксклюзив

14 ноября, 13:14
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 65370 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo

Эксклюзив

14 ноября, 09:52
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 69751 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo

Эксклюзив

13 ноября, 14:40
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 297131 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54
"Армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить": в СНБО дали оценку увеличению производства КАБов россией

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал информацию ГУР Минобороны об увеличении россией производства КАБов. Он предупредил, что это оружие массового применения, которому армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить.

"Армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить": в СНБО дали оценку увеличению производства КАБов россией

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко прокомментировал информацию ГУР Минобороны об увеличении россией производства КАБов, способных поражать цели на расстоянии до 400 км. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Коваленко, страны Запада "вообще не спешат хоть как-то уничтожать российский ВПК".

Для понимания - это оружие массового применения в войне. Это о количестве, которому нынешним армиям НАТО будет трудно что-то противопоставить

- предупредил руководитель ЦПД.

Он добавил, что нет никаких гарантий, что "когда у них (россиян - ред.) будет куча таких бомб, если вдруг мы не выбьем им ВПК, эти бомбы не полетят по Европе".

Напомним

Накануне заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству Reuters сообщил, что россия запланировала в 2025 году выпустить не менее 120 тысяч управляемых авиабомб (КАБ) и изготовить более 70 тысяч дронов, в том числе 30 тысяч ударных БпЛА типа Shahed.

В Украине запускают серийное производство дрона-перехватчика Octopus, который сбивает "шахеды" – Шмыгаль14.11.25, 17:13

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Европа