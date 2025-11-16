"Арміям НАТО буде важко щось протиставити": в РНБО дали оцінку збільшенню виробництва КАБів росією
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував інформацію ГУР Міноборони про збільшення росією виробництва КАБів. Він попередив, що це зброя масового застосування, якій арміям НАТО буде важко щось протиставити.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко прокоментував інформацію ГУР Міноборони про збільшення росією виробництва КАБів, здатних уражати цілі на відстані до 400 км. Про це повідомляє УНН.
За словами Коваленка, країни Заходу "взагалі не поспішають хоч якось знищувати російський ВПК".
Для розуміння - це зброя масового застосування у війні. Це про кількість, якій нинішнім арміям НАТО буде важко щось протиставити
Він додав, що немає жодних гарантій, що "коли в них (росіян - ред.) буде купа таких бомб, якщо раптом ми не вибʼємо їм ВПК, ці бомби не полетять по Європі".
Напередодні заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю агенції Reuters повідомив, що росія запланувала у 2025 році випустити щонайменше 120 тисяч керованих авіабомб (КАБ) і виготовити понад 70 тисяч дронів, зокрема 30 тисяч ударних БпЛА типу Shahed.
