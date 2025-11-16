"Арміям НАТО буде важко щось протиставити": в РНБО дали оцінку збільшенню виробництва КАБів росією

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко прокоментував інформацію ГУР Міноборони про збільшення росією виробництва КАБів, здатних уражати цілі на відстані до 400 км. Про це повідомляє УНН.

За словами Коваленка, країни Заходу "взагалі не поспішають хоч якось знищувати російський ВПК".

Для розуміння - це зброя масового застосування у війні. Це про кількість, якій нинішнім арміям НАТО буде важко щось протиставити