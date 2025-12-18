Генштаб підтвердив ураження РЛС, складу дронів на окупованих територіях та інших об'єктів ворога

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
12:29 • 632 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 3712 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 7732 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 10312 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 18574 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 28505 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 39594 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 55491 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 52751 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 88342 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 37038 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 40142 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 36206 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 32557 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 17337 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 642 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 5234 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 48957 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 47133 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 43399 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Крим
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 5234 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 22838 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 22433 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 29350 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 34875 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
МіГ-31

Генштаб підтвердив ураження РЛС, складу дронів на окупованих територіях та інших об'єктів ворога

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки ворожих об’єктів на тимчасово окупованих територіях, зокрема РЛС 55Ж6 "Небо-У" в Криму та склад ПММ у Запорізькій області. Також уражено склад БпЛА в Макіївці та знищено дві пускові установки ЗРК С-400 у Бєлгородській області.

Генштаб підтвердив ураження РЛС, складу дронів на окупованих територіях та інших об'єктів ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів ППО, складу зберігання БпЛА та інших об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях та в рф, пише УНН.

Деталі

"У рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора, у ніч на 18 грудня підрозділи Сил оборони уразили низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" в районі Гвардійського на ТОТ українського Криму. Разом з цим, під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражено склад зберігання БпЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників із 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються

- зазначили у Генштабі.

"Також уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області рф - підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом", - зазначили у Генштабі і показали відео.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів17.12.25, 10:46 • 26276 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Макіївка
Ракетна система С-400
Крим
Україна
Донецьк