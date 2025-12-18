$42.340.15
Эксклюзив
12:29 • 712 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31 • 3776 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 7816 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 10353 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 18610 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 28539 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 39622 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 55515 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 52769 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 88383 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Генштаб подтвердил поражение РЛС, склада дронов на оккупированных территориях и других объектов врага

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда вражеских объектов на временно оккупированных территориях, в частности РЛС 55Ж6 "Небо-У" в Крыму и склад ГСМ в Запорожской области. Также поражен склад БпЛА в Макеевке и уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 в Белгородской области.

Генштаб подтвердил поражение РЛС, склада дронов на оккупированных территориях и других объектов врага

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов ПВО, склада хранения БпЛА и других объектов врага на временно оккупированных территориях и в рф, пишет УНН.

Детали

"В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 18 декабря подразделения Сил обороны поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского на ВОТ украинского Крыма. Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ВОТ Запорожской области) попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов

- сообщили в Генштабе.

Как указано, степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражен склад хранения БпЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Потери врага уточняются

- отметили в Генштабе.

"Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области рф - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом", - отметили в Генштабе и показали видео.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов17.12.25, 10:46 • 26281 просмотр

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Макеевка
Ракетная система С-400
Крым
Украина
Донецк