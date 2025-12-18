Генштаб подтвердил поражение РЛС, склада дронов на оккупированных территориях и других объектов врага
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда вражеских объектов на временно оккупированных территориях, в частности РЛС 55Ж6 "Небо-У" в Крыму и склад ГСМ в Запорожской области. Также поражен склад БпЛА в Макеевке и уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 в Белгородской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов ПВО, склада хранения БпЛА и других объектов врага на временно оккупированных территориях и в рф, пишет УНН.
Детали
"В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 18 декабря подразделения Сил обороны поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", - говорится в сообщении.
В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского на ВОТ украинского Крыма. Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ВОТ Запорожской области) попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов
Как указано, степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, поражен склад хранения БпЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Потери врага уточняются
"Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области рф - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом", - отметили в Генштабе и показали видео.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
