Генштаб подтвердил поражение РЛС, склада дронов на оккупированных территориях и других объектов врага

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов ПВО, склада хранения БпЛА и других объектов врага на временно оккупированных территориях и в рф, пишет УНН.

Детали

"В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 18 декабря подразделения Сил обороны поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского на ВОТ украинского Крыма. Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ВОТ Запорожской области) попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов - сообщили в Генштабе.

Как указано, степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражен склад хранения БпЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Потери врага уточняются - отметили в Генштабе.

"Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области рф - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом", - отметили в Генштабе и показали видео.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов