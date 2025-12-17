Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в РФ и других объектов оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Славянского НПЗ в Краснодарском крае РФ и нефтебазы «Николаевская» в Ростовской области. Также поражен полевой артиллерийский склад в Луганской области и буровая установка в Каспийском море.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Славянского НПЗ в краснодарском крае РФ и ряда других объектов оккупантов, пишет УНН.
Подробности
"Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли России", - говорится в сообщении.
В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень повреждений предприятия уточняется
Славянский НПЗ, как отмечается, по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.
Также подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области РФ. По предварительным данным, повреждены резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт"
"Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков", - сказано в сообщении.
Как указано, убытки уточняются.
"По результатам предыдущих миссий установлено поражение 14 декабря нашими ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря. Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки)", - сообщили в Генштабе.
"Силы обороны Украины продолжают реализацию мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
