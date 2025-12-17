$42.180.06
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в РФ и других объектов оккупантов
07:35 • 3750 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 4906 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 19203 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 39057 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 33531 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 35515 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30857 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28277 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28802 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в РФ и других объектов оккупантов

Киев • УНН

 580 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Славянского НПЗ в Краснодарском крае РФ и нефтебазы «Николаевская» в Ростовской области. Также поражен полевой артиллерийский склад в Луганской области и буровая установка в Каспийском море.

Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в РФ и других объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Славянского НПЗ в краснодарском крае РФ и ряда других объектов оккупантов, пишет УНН.

Подробности

"Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по стратегическим объектам ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли России", - говорится в сообщении.

В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень повреждений предприятия уточняется

- сообщили в Генштабе.

Славянский НПЗ, как отмечается, по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Также подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области РФ. По предварительным данным, повреждены резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт"

- проинформировали в Генштабе.

"Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков", - сказано в сообщении.

Как указано, убытки уточняются.

"По результатам предыдущих миссий установлено поражение 14 декабря нашими ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря. Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин (общий объем добычи которых составлял почти 3,5 тыс. тонн в сутки)", - сообщили в Генштабе.

"Силы обороны Украины продолжают реализацию мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

