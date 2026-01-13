Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктів
Київ • УНН
414-та окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищила склад ракетно-артилерійського озброєння 51-ї російської армії в Макіївці. Також уражено критичні елементи енергопостачання промисловості в Маріуполі.
Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" завдали чутливих втрат російським окупантам у Донецької області. Було знищено склад і ще декілька об’єктів, повідомляє УНН з посиланням на Командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді.
Деталі
Внаслідок атаки було знищено склад ракетно-артилерійського озброєння 51-ї російської армії у Макіївці в ніч 12-13 січня.
У Маріуполі і навколишніх населених пунктах було вражено критичні вузли і елементи в системі енергопостачання і енергозабезпечення промисловості в інтересах російського ВПК.
Візити ввічливості нанесені Птахами 1 оц СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БПЛА в ростовській області рф, а також низки об’єктів російської армії на окупованих територіях України.