Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктів

08:22 • 2938 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 6172 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 21376 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 37719 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 28523 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 29097 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 46619 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22016 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22886 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 50428 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Британія знайшла підстави для захоплення сотень нафтових танкерів тіньового флоту рф - The Times13 січня, 00:16 • 7374 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 19134 перегляди
"Винагорода для агресора": прем'єр Хорватії закликав Україну ніколи де-юре не відмовлятися від своїх територій13 січня, 01:12 • 5454 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 14513 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 4858 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 46619 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 44280 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 50428 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 46229 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 50681 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запорізька область
Дніпропетровська область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 38618 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 33911 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 39403 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 41347 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 97468 перегляди
Ракетний комплекс "Тор"
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
С-300

Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктів

Київ • УНН

 • 4 перегляди

414-та окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищила склад ракетно-артилерійського озброєння 51-ї російської армії в Макіївці. Також уражено критичні елементи енергопостачання промисловості в Маріуполі.

Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктів

Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" завдали чутливих втрат російським окупантам у Донецької області. Було знищено склад і ще декілька об’єктів, повідомляє УНН з посиланням на Командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді.

Деталі

Внаслідок атаки було знищено склад ракетно-артилерійського озброєння 51-ї російської армії у Макіївці в ніч 12-13 січня.

У Маріуполі і навколишніх населених пунктах було вражено критичні вузли і елементи в системі енергопостачання і енергозабезпечення промисловості в інтересах російського ВПК.

Візити ввічливості нанесені Птахами 1 оц СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БПЛА в ростовській області рф, а також низки об’єктів російської армії на окупованих територіях України.

Євген Устименко

