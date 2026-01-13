Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектов

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 4056 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 8696 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 22845 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 39723 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 30312 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 30399 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 49254 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22355 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23156 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 52017 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
83%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 20601 просмотра
"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий13 января, 01:12 • 6936 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 16004 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 4360 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 7744 просмотра
публикации
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 1204 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 49265 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 45927 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 52022 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 47746 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 39450 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 34658 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 40101 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 42014 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 98127 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Тор
Шахед-136

Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектов

Киев • УНН

 • 688 просмотра

414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 51-й российской армии в Макеевке. Также поражены критические элементы энергоснабжения промышленности в Мариуполе.

Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектов

Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" нанесли чувствительные потери российским оккупантам в Донецкой области. Был уничтожен склад и еще несколько объектов, сообщает УНН со ссылкой на Командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди.

Детали

В результате атаки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 51-й российской армии в Макеевке в ночь с 12 на 13 января.

В Мариуполе и окрестных населенных пунктах были поражены критические узлы и элементы в системе энергоснабжения и энергообеспечения промышленности в интересах российского ВПК.

Визиты вежливости нанесены Птицами 1 оц СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады Птицы Мадяра в координации новосозданного Центра глубинного поражения Группировки СБС

 - говорится в сообщении.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия по производству БПЛА в ростовской области рф, а также ряда объектов российской армии на оккупированных территориях Украины.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Макеевка
Вооруженные силы Украины
Мариуполь