Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектов
Киев • УНН
414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 51-й российской армии в Макеевке. Также поражены критические элементы энергоснабжения промышленности в Мариуполе.
Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" нанесли чувствительные потери российским оккупантам в Донецкой области. Был уничтожен склад и еще несколько объектов, сообщает УНН со ссылкой на Командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадяра" Бровди.
Детали
В результате атаки был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 51-й российской армии в Макеевке в ночь с 12 на 13 января.
В Мариуполе и окрестных населенных пунктах были поражены критические узлы и элементы в системе энергоснабжения и энергообеспечения промышленности в интересах российского ВПК.
Визиты вежливости нанесены Птицами 1 оц СБС и батальона "Кайрос" 414 бригады Птицы Мадяра в координации новосозданного Центра глубинного поражения Группировки СБС
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия по производству БПЛА в ростовской области рф, а также ряда объектов российской армии на оккупированных территориях Украины.