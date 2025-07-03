Кілька вибухів пролунало над окупованими Донецьком, Макіївкою та Харцизьком

Над окупованими Донецьком, а також Макіївкою та Харцизьком Донецької області пролунало кілька вибухів, очевидці повідомляють про роботу ППО, повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.

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Як повідомляють Telegram-канали, кілька вибухів чули жителі Донецька, Макіївки та Харцизька. Очевидці кажуть, що в останньому після обстрілу видно дим. Також повідомляється про роботу ППО.

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Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про "ювелірну роботу" по росіянах в окупованому Донецьку. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку на Донецьк, Горлівку та Макіївку, зокрема удари ймовірно авіацією ЗСУ по металургійному заводу, залізниці та штабу 8-ї загальновійськової армії рф.