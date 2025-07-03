Несколько взрывов прогремели над оккупированными Донецком, Макеевкой и Харцызском
Киев • УНН
Над оккупированными Донецком, Макеевкой и Харцызском прогремели взрывы, очевидцы сообщают о работе ПВО. После обстрела в Харцызске виден дым.
Над оккупированными Донецком, а также Макеевкой и Харцызском Донецкой области прозвучало несколько взрывов, очевидцы сообщают о работе ПВО, сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Как сообщают Telegram-каналы, несколько взрывов слышали жители Донецка, Макеевки и Харцызска. Очевидцы говорят, что в последнем после обстрела виден дым. Также сообщается о работе ПВО.
"Очень жирно": в СНБО отреагировали на удары по Донецку30.06.25, 22:50 • 9815 просмотров
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о "ювелирной работе" по россиянам в оккупированном Донецке. Местные Telegram-каналы сообщают об атаке на Донецк, Горловку и Макеевку, в частности удары предположительно авиацией ВСУ по металлургическому заводу, железной дороге и штабу 8-й общевойсковой армии рф.