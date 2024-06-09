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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 21:15  •  91 просмотра

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На Покровском направлении ситуация обостряется, поскольку россияне пытаются прорваться: украинские войска отбили 27 атак, в то время как бои продолжаются на нескольких участках.

На фронте по состоянию на 22.00 субботы произошло 76 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 Кабов, задействовали 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.

детали

На Харьковском направлении от начала суток отражены четыре атаки противника в районах Липцев, глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении отражено восемь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная-продолжается бой вблизи Невского.

На Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Дубрава. Шесть атак отбиты, продолжается бой в районе Ивановки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили три попытки противника вытеснить наших воинов в районах временного Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время, ситуация возле Ивановского остается напряженной – продолжается бой.

На Покровском направлении наша группировка отражала 27 атак оккупантов. Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки первой и Яснобродовки отбиты. Еще семь атак врага продолжаются. Ситуация обостренная. В частности захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеньевку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения врага вглубь нашей территории.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесены поражения по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационным станциям оккупантов.

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ7 июня 2024, 23:16 • 24159 просмотров

Лилия Подоляк

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