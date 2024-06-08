Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время за сегодня произошло 85 боевых столкновений. Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого столкновения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

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Силы обороны С начала текущих суток поразили 14 районов сосредоточения личного состава противника, один пункт управления, склад боеприпасов и станцию радио-электронной борьбы.

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины и ракетных с применением шести ракет и 39 авиационных ударов с применением 52 Кабов, задели 461 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2450 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении произошло две безуспешные атаки врага в районе Волчанска. Силы обороны продолжают меры по укреплению оборонительных позиций и рубежей.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении за сегодня составили 101 оккупант погибшими и ранеными. Уничтожены пять артиллерийских систем, 41 БпЛА, семь автомобилей и пусковая установка для БпЛА. Кроме того поражен 31 блиндаж и место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. Продолжается бой в районе Андреевки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении количество боестолкновений увеличилось до девяти. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Тернов, Новосадового, Торского и Серебрянского леса. Все атаки отбиты украинскими защитниками. Потерь позиций не допущено.

В течение дня на Северском направлении враг совершил два безуспешных штурмовых действия в районе Белогоровки. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать украинских защитников в районах Калиновки, Ивановского, Клещиевки, и Андреевки. Все попытки были отбиты.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. враг не оставляет попыток отыскать слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Предварительно, потери агрессора на этом направлении составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля и единица специальной техники.

На Кураховскомв направлении на это время суток количество боевых столкновений увеличилось до 16. захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Карловка, Красногоровка, Георгиевка и Прасковеевка. 13 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районах Красногоровки и Прасковьевки. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага.

На Времовском направлении враг пытался завязать бои вблизи Урожайного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении российский агрессор четыре раза атаковал наши подразделения вблизи населенных пунктов Копани и Малая Токмачка. Успеха не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб