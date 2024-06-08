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Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де тривають інтенсивні бої, оскільки російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола, але українські силовики вживають заходів для стабілізації ситуації та запобігання просуванню противника.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. На даний час за сьогодні відбулося 85 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися в глибину нашої території, завдають їм ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Сили оборони з початку поточної доби уразили 14 районів зосередження особового складу противника, один пункт управління, склад боєприпасів та станцію радіо-електронної боротьби.

Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням шести ракет та 39 авіаційних ударів із застосуванням 52 КАБів, заділи 461 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2450 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із  застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити  заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку за сьогодні склали 101 окупант загиблими та пораненими. Знищено п’ять артилерійських систем, 41 БпЛА, сім автомобілів та пускову установку для БпЛА. Крім того уражено 31 бліндаж та місце зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень збільшилася до дев’яти. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Тернів,  Новосадового, Торського та Серебрянського Лісу. Всі атаки відбито українськими захисниками. Втрат позицій не допущено.

Впродовж дня на Сіверському напрямку ворог здійснив дві безуспішні штурмові дії в районі Білогорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Краматорському напрямку агресор сім разів намагався атакувати українських захисників в районах Калинівки, Іванівського, Кліщіївки, та Андріївки. Всі спроби були відбиті.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.  Ворог не полишає спроб  відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника. 

Попередньо, втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Курахівському напрямку на цей час доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 16. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 13 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районах Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога.

На Времівському напрямку ворог намагався зав’язати бої поблизу Урожайного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію. 

На Оріхівському напрямку російський агресор чотири рази атакував наші підрозділи поблизу населених пунктів Копані та Мала Токмачка. Успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

В Чорному морі 1 ворожий корабель – Генштаб07.06.24, 06:48 • 33254 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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