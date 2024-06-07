В Чорному морі 1 ворожий корабель – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, в Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, а в Азовському - 10, з 3 носіями крилатих ракет "Калібр", здатних запускати до 24 ракет.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, повідомив Генштаб на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.
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В Азовському морі 10 ворожих кораблів 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.
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