Росія відправила військові кораблі на навчання до Куби поблизу США
Київ • УНН
Росія направляє військові кораблі, включаючи атомний підводний човен і фрегат, на Кубу для проведення військово-морських навчань поблизу берегів Сполучених Штатів.
Росія відправила військові кораблі на Кубу для проведення навчань, вони мають прибути до Гавани наступного тижня. Про це повідомляє Reuters, переає УНН.
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У міністерстві закордонних справ Куби зазначили, що "цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і РФ і строго відповідає міжнародним правилам".
До складу увійдуть:
- → Атомний підводний човен класу "Ясен". Носій КР "Калібр", "Онікс" та "Циркон".
- → Фрегат класу "Адмірал Горшков". Носій КР "Калібр", "Онікс", "Циркон".
- → Танкер проєкту 23130 "Академік Пашин" та рятувальний буксир проєкту Р-5757 "Микола Чикер".
Куба заявляє, що кораблі не несуть ядерної зброї і не становлять загрози. США також не вважають ці навчання загрозою для своєї безпеки.
Куба оголосила прибуття російських кораблів наступного дня після того, як офіційний американський представник повідомив про плани РФ відправити бойові кораблі для військово-морських навчань у Карибський регіон.
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