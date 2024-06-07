Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США

Россия отправила военные корабли на Кубу для проведения учений, они должны прибыть в Гавану на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В Министерстве иностранных дел Кубы отметили, что"этот визит соответствует историческим дружеским отношениям между губой и РФ и строго соответствует международным правилам".

В состав войдут:

→ Атомная подводная лодка класса "Ясень". Носитель КР" Калибр"," Оникс "и"Циркон".

→ Фрегат класса "Адмирал Горшков". Носитель КР "Калибр", "Оникс", "Циркон".

→ Танкер проекта 23130" Академик Пашин "и спасательный буксир проекта Р-5757"Николай Чикер".

Куба заявляет, что корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы. США также не считают эти учения угрозой для своей безопасности.

Куба объявила прибытие российских кораблей на следующий день после того, как официальный американский представитель сообщил о планах РФ отправить боевые корабли для военно-морских учений в Карибский регион.

Напряженность между США и Россией возросла после вторжения России в Украину в 2022 году, а российские военно-морские действия – хотя и регулярные в Атлантике – усилились из-за поддержки США Украиной, сообщили журналисты.

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