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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черное море вышло большее количество российских кораблей чем обычно: что известно

В Черное море вышло большее количество российских кораблей чем обычно: что известно

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 13:18  •  5537 просмотра

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Несмотря на снижение активности, Черноморский флот россии по-прежнему обладает значительной боевой мощью, включая подводные лодки и носители крылатых ракет, при этом сегодня количество кораблей больше, чем обычно, что, вероятно, связано с межбазовым переходом.

Несмотря на снижение активности, чф рф по-прежнему обладает значительной боевой мощью, включая подводные лодки и носители крылатых ракет. Сегодня же редкий случай, ведь количество кораблей больше обычного. Вероятно, этот межбазовый переход связан с мерами безопасности. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"чф рф до сих пор имеет подводные лодки, сторожевые корабли, носители крылатых ракет, как подводных так и надводных. В принципе, группировки остается достаточно большие", - говорит Плетенчук.

По его словам, россияне сейчас фактически свели применение корабельно-катерного состава только к подводным лодкам или носителям крылатых ракет, которых у них остается 3 единицы.

"Сегодня редкий случай, когда вышло количество кораблей, большее чем обычно, но вероятно, этот межбазовый переход связан с мерами безопасности, которые они воплощают для того, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", - добавил он.

Напомним

В Новороссийске зафиксировано два больших десантных корабля, которые вышли на внешний рейд. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
chyornoe-moreЧерное море
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