В Черное море вышло большее количество российских кораблей чем обычно: что известно

Несмотря на снижение активности, чф рф по-прежнему обладает значительной боевой мощью, включая подводные лодки и носители крылатых ракет. Сегодня же редкий случай, ведь количество кораблей больше обычного. Вероятно, этот межбазовый переход связан с мерами безопасности. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"чф рф до сих пор имеет подводные лодки, сторожевые корабли, носители крылатых ракет, как подводных так и надводных. В принципе, группировки остается достаточно большие", - говорит Плетенчук.

По его словам, россияне сейчас фактически свели применение корабельно-катерного состава только к подводным лодкам или носителям крылатых ракет, которых у них остается 3 единицы.

"Сегодня редкий случай, когда вышло количество кораблей, большее чем обычно, но вероятно, этот межбазовый переход связан с мерами безопасности, которые они воплощают для того, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", - добавил он.

Напомним

В Новороссийске зафиксировано два больших десантных корабля, которые вышли на внешний рейд.