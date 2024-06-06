росіяни вивели на зовнішній рейд новоросійська два великих десантні кораблі - Плетенчук
Київ • УНН
росіяни вивели два великих десантних корабля на зовнішній рейд новоросійська, можливо, здійснюють перехід між базами через брак місця.
У новоросійську зафіксовано два великих десантні кораблі, які вийшли на зовнішній рейд. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Сьогодні зранку вони вивели на зовнішній рейд новоросійська вивели два великих десантні кораблі. Це подія, можна сказати, адже давно вони моря не бачили
Він додав, що кораблі вийшли у супроводі "алроси" - це підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. За словами Плетенчука, кораблі можуть здійснювати міжбазовий перехід.
Тобто в новоросійську місця все ж таки не вистачає. І вони можуть розосереджувати корабельно-катерний склад. Згодом побачимо. Але дуже сумніваюся, що вони підуть в напрямок Криму
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За словами високопоставленого американського чиновника, рф планує направити військові кораблі в Карибський регіон цього літа для проведення військово-морських навчаннях, можливо, відвідавши порти Куби і Венесуели.
"На все свій час": Юсов про удари по Кримському мосту, москві та порту в новоросійську23.05.24, 10:50 • 61821 перегляд