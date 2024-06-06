рф планує направити військові кораблі в Карибське море для проведення військово-морських навчань
Київ • УНН
За словами високопоставленого американського чиновника, рф планує направити військові кораблі в Карибський регіон цього літа для проведення військово-морських навчаннях, можливо, відвідавши порти Куби і Венесуели.
На тлі навчань рф планує відправити військові кораблі в Карибський регіон цього літа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Високопоставленим чиновником США заявив, що країна-терорист планує відправити бойові кораблі до Карибського регіону цього літа.
Передбачається, що ці дії будуть проведені в рамках військово-морських навчань, які можуть включати відвідини портів Куби та, можливо, Венесуели.
Сполучені Штати не розглядають це як загрозу, проте планують стежити за ситуацією. Зауважимо, що рф періодично відправляла кораблі до Західної півкулі протягом останніх років без значних зауважень від адміністрації США.
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