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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф планирует направить военные корабли в Карибское море для проведения военно-морских учений

По словам высокопоставленного американского чиновника, рф планирует направить военные корабли в Карибский регион этим летом для проведения военно-морских учениях, возможно, посетив порты Кубы и Венесуэлы.

Новости Мира •   •  5368 просмотра
рф планирует направить военные корабли в Карибское море для проведения военно-морских учений

Оккупанты на захваченных землях распространяют пособие для военных комиссаров с целью призыва в армию

На временно оккупированной территории Запорожской области распространяется пособие для российских военных комиссаров, направленное на сокращение числа людей, уклоняющихся от призыва в российские военные формирования.

Война •   •  9915 просмотра
Оккупанты на захваченных землях распространяют пособие для военных комиссаров с целью призыва в армию

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

Именно шестого июня 1933 года обычный американский менеджер по продажам автомобилей Ричард Холлингсхед открыл первый в мире кинотеатр под открытым небом в своем родном городе Кадмен.

УНН Lite •   •  5758 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что Украина дискриминирует нацменьшинства во время мобилизации, чтобы сорвать мобилизационную кампанию и разжечь внутреннюю вражду.

Война •   •  9630 просмотра
рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали об активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.

Война •   •  10961 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Израиль нанес авиаудар по школе ОН в Газе, которая использовалась в качестве базы ХАМАС, в результате чего, по словам официальных лиц ХАМАС, погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  10791 просмотра
Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube

Украинский цифровой сервис "Дия" получил серебряную кнопку YouTube.

Технологии •   •  10488 просмотра
Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина давит на США и другие страны, чтобы они активизировали подготовку пилотов F16 перед передачей этих самолетов в Киев.

Война •   •  14653 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле

26-летний мужчина с двойным гражданством Украины и рф был арестован во Франции после взрыва в гостиничном номере недалеко от парижского аэропорта, где полиция обнаружила материалы для изготовления взрывчатки.

Криминал и ЧП •   •  12971 просмотра
Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле

В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

Беспилотник-камикадзе атаковал нефтебазу в белгородской области рф, вызвав возгорание резервуара, которое было погашено пожарными, с некоторым материальным ущербом, но без сообщений о жертвах.

Война •   •  13409 просмотра
В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар