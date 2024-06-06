На фоне учений рф планирует отправить военные корабли в Карибский регион этим летом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Высокопоставленным чиновником США заявил, что страна-террорист планирует отправить боевые корабли в Карибский регион этим летом.

Предполагается, что эти действия будут проведены в рамках военно-морских учений, которые могут включать посещение портов Кубы и, возможно, Венесуэлы.

Соединенные Штаты не рассматривают это как угрозу, однако планируют следить за ситуацией. Заметим, что рф периодически отправляла корабли в Западное полушарие в течение последних лет без значительных замечаний от администрации США.

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