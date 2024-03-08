российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС
Киев • УНН
российские танкеры продолжают доставлять сжиженный природный газ в европейские порты, такие как Зебрюгге в Бельгии, обеспечивая финансирование российских военных, несмотря на санкции.
В ЕС процветает бизнес с российским СПГ. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.
Детали
Бизнес с российским сжиженным природным газом в ЕС активно процветает, предоставляя новые средства для военных нужд путина.
В частности, порт Зебрюгге в Бельгии стал местом регулярной пришвартовки танкеров, среди которых "Christophe de Margerie", транспортирующий сжиженный природный газ (СПГ) из рф.
По информации, 15 российских танкеров класса Arc7 регулярно доставляют СПГ в европейские порты, выбирая маршруты через зимние месяцы. Владельцем одного из таких танкеров является олигарх Геннадий Тимченко, которого ЕС уже санкционировал.
Несмотря на санкции, танкеры СПГ продолжают обеспечивать поставки в европейские порты, принося рф минимум 30 миллионов евро за каждую поставку.
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