В ЕС процветает бизнес с российским СПГ. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

Бизнес с российским сжиженным природным газом в ЕС активно процветает, предоставляя новые средства для военных нужд путина.

В частности, порт Зебрюгге в Бельгии стал местом регулярной пришвартовки танкеров, среди которых "Christophe de Margerie", транспортирующий сжиженный природный газ (СПГ) из рф.

По информации, 15 российских танкеров класса Arc7 регулярно доставляют СПГ в европейские порты, выбирая маршруты через зимние месяцы. Владельцем одного из таких танкеров является олигарх Геннадий Тимченко, которого ЕС уже санкционировал.

Несмотря на санкции, танкеры СПГ продолжают обеспечивать поставки в европейские порты, принося рф минимум 30 миллионов евро за каждую поставку.

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