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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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російські танкери продовжують постачати СПГ в порти ЄС

Київ • УНН

 • 102483 перегляди

російські танкери продовжують доставляти зріджений природний газ до європейських портів, таких як Зебрюгге в Бельгії, забезпечуючи фінансування російських військових, незважаючи на санкції.

російські танкери продовжують постачати СПГ в порти ЄС

У ЄС процвітає бізнес із російським СПГ. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.

Деталі

Бізнес із російським зрідженим природним газом в ЄС активно процвітає, надаючи нові кошти для військових потреб путіна.

Зокрема, порт Зебрюгге в Бельгії став місцем регулярного пришвартування танкерів, серед яких "Christophe de Margerie", що транспортує зріджений природний газ (СПГ) з рф.

За інформацією, 15 російських танкерів класу Arc7 регулярно доставляють СПГ в європейські порти, обираючи маршрути через зимові місяці. Власником одного з таких танкерів є олігарх геннадій тимченко, якого ЄС вже санкціонував.

Незважаючи на санкції, танкери СПГ продовжують забезпечувати поставки у європейські порти, приносячи рф мінімум 30 мільйонів євро за кожну поставку.

Російські нафтові танкери не підпадають під санкції ЄС - дипломати16.11.23, 04:42 • 59383 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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