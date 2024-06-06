россияне вывели на внешний рейд новороссийска два больших десантных корабля - Плетенчук

В новороссийске зафиксировано два больших десантных корабля, которые вышли на внешний рейд. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня утром они вывели на внешний рейд новороссийска вывели два больших десантных корабля. Это событие, можно сказать, ведь давно они моря не видели - сказал представитель.

Он добавил, что корабли вышли в сопровождении "алросы" - это подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. По словам Плетенчук, корабли могут осуществлять межбазовый переход.

То есть в новороссийске места все же не хватает. И они могут рассредоточить корабельно-катерный состав. Со временем увидим. Но очень сомневаюсь, что они пойдут в направление Крыма - сказал он.

Напомним

По словам высокопоставленного американского чиновника, рф планирует направить военные корабли в Карибский регион этим летом для проведения военно-морских учений, возможно, посетив порты Кубы и Венесуэлы.

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