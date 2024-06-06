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У Чорне море вийшла більша кількість російських кораблів ніж зазвичай: що відомо

Київ • УНН

 • 17328 перегляди

Незважаючи на зниження активності, Чорноморський флот росії все ще має значну бойову силу, включаючи підводні човни та носії крилатих ракет, при цьому сьогодні спостерігається більша, ніж зазвичай, кількість кораблів, що, ймовірно, пов'язано з міжбазовим переходом.

Незважаючи на зниження активності, чф рф все ще має значну бойову силу, включаючи підводні човни та носії крилатих ракет. Сьогодні ж рідкісний випадок, адже кількість кораблів більша ніж зазвичай. Ймовірно, цей міжбазовий перехід пов’язаний із заходами безпеки. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"чф рф досі має підводні човни, сторожові кораблі, носії крилатих ракет, як підводних так і надводних. В принципі, угрупування залишається досить великі", - каже Плетенчук.

За його словами, росіяни зараз фактично звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів або носіїв крилатих ракет, яких у них залишається 3 одиниці.

"Сьогодні рідкісний випадок, коли вийшла кількість кораблів, більша ніж зазвичай, але ймовірно, цей міжбазовий перехід пов’язаний із заходами безпеки, які вони втілюють для того, щоб зберегти корабельно-катерний склад", - додав він.

Нагадаємо

У новоросійську зафіксовано два великих десантні кораблі, які вийшли на зовнішній рейд. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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