Фінляндія повинна мати реальні сили ядерного стримування - Стубб
Київ • УНН
Новий президент Фінляндії заявив, що наявність реального ядерного стримування важлива для безпеки країни як члена НАТО.
Ядерне стримування НАТО має бути реальним для Фінляндії. Таку заяву під час своєї першої пресконференції в якості Президента зробив Александр Стубб. Про це пише Reuters, передає УНН.
Я б почав з передумови, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування, і це те, що ми маємо, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування через наше членство. Перший – це військові, тобто солдати, другий – це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це засіб ядерного стримування, який йде від США.
Деталі
Стубб також сказав, що фінський уряд і парламент вирішуватимуть, чи хоче Фінляндія змінити своє чинне законодавство, яке забороняє ядерну зброю на фінській території, включаючи її передачу.
Під час офіційної інавгурації в парламенті Стубб сказав, що готовий спостерігати за новою ерою після вступу Фінляндії до НАТО у відповідь на вторгнення сусідньої росії в Україну.
Зараз ми стоїмо перед новою ерою. В результаті нашого військового формування та членства в НАТО ми зробили останній крок до західної спільноти цінностей, куди наша республіка духовно належала протягом усієї своєї незалежності.
Стубб зауважив, що демократія, верховенство права та права людини є основними цінностями, на яких ґрунтуватиметься зовнішня політика Фінляндії під його керівництвом.
Під час своєї кампанії напередодні голосування Стубб заявив, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і буде готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через Фінляндію – хоча й не зберігати там – оскільки країна відмовилася від десятиліть військової позаблоковості.
Александр Стубб з невеликим відривом перемагає на президентських виборах у Фінляндії12.02.24, 02:18 • 32870 переглядiв
Додатково
Стубб змінив колишнього президента Саулі Нііністо, який пішов у відставку після двох шестирічних термінів. Попереднього главу Фінляндії позаочі називали "Шептун путіна", через його попередні тісні зв'язки з російським диктатором.
За день до інавгурації Стубба путін заявив, що росія повинна збільшити війська, які вона розгорнула вздовж своїх західних кордонів з Європейським Союзом у відповідь на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.
путін погрожує Фінляндії через вступ до НАТО17.12.23, 12:26 • 46262 перегляди
Стубб засудив нещодавню смерть російського опозиціонера Олексія Навального, і закликав російське керівництво взяти на себе відповідальність за його "політичне вбивство".
В москві поховали Олексія Навального: всі деталі 01.03.24, 15:49 • 29955 переглядiв
Смерть Навального є своєрідним символом того стану, в якому зараз перебуває Росія. Людське життя, здається, не має жодного значення для нинішнього російського керівництва.