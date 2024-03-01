Фінляндія повинна мати реальні сили ядерного стримування - Стубб

Ядерне стримування НАТО має бути реальним для Фінляндії. Таку заяву під час своєї першої пресконференції в якості Президента зробив Александр Стубб. Про це пише Reuters, передає УНН.

Я б почав з передумови, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування, і це те, що ми маємо, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування через наше членство. Перший – це військові, тобто солдати, другий – це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це засіб ядерного стримування, який йде від США. — сказав Стубб журналістам.

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Стубб також сказав, що фінський уряд і парламент вирішуватимуть, чи хоче Фінляндія змінити своє чинне законодавство, яке забороняє ядерну зброю на фінській території, включаючи її передачу.

Під час офіційної інавгурації в парламенті Стубб сказав, що готовий спостерігати за новою ерою після вступу Фінляндії до НАТО у відповідь на вторгнення сусідньої росії в Україну.

Зараз ми стоїмо перед новою ерою. В результаті нашого військового формування та членства в НАТО ми зробили останній крок до західної спільноти цінностей, куди наша республіка духовно належала протягом усієї своєї незалежності. — сказав Стубб у своєму зверненні до парламенту під час інавгурації.

Стубб зауважив, що демократія, верховенство права та права людини є основними цінностями, на яких ґрунтуватиметься зовнішня політика Фінляндії під його керівництвом.

Під час своєї кампанії напередодні голосування Стубб заявив, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і буде готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через Фінляндію – хоча й не зберігати там – оскільки країна відмовилася від десятиліть військової позаблоковості.

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Стубб змінив колишнього президента Саулі Нііністо, який пішов у відставку після двох шестирічних термінів. Попереднього главу Фінляндії позаочі називали "Шептун путіна", через його попередні тісні зв'язки з російським диктатором.

За день до інавгурації Стубба путін заявив, що росія повинна збільшити війська, які вона розгорнула вздовж своїх західних кордонів з Європейським Союзом у відповідь на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

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Стубб засудив нещодавню смерть російського опозиціонера Олексія Навального, і закликав російське керівництво взяти на себе відповідальність за його "політичне вбивство".

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