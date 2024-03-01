Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб

Ядерное сдерживание НАТО должно быть реальным для Финляндии. Такое заявление во время своей первой пресс-конференции в качестве Президента сделал Александр Стубб. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Я бы начал с предпосылки, что мы в Финляндии должны иметь реальное ядерное средство сдерживания, и это то, что мы имеем, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания через наше членство. Первый - это военные, то есть солдаты, второй - это ракеты, то есть боеприпасы, и третий - это средство ядерного сдерживания, которое идет от США. - сказал Стубб журналистам.

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Стубб также сказал, что финское правительство и парламент будут решать, хочет ли Финляндия изменить свое действующее законодательство, которое запрещает ядерное оружие на финской территории, включая его передачу.

Во время официальной инаугурации в парламенте Стубб сказал, что готов наблюдать за новой эрой после вступления Финляндии в НАТО в ответ на вторжение соседней России в Украину.

Сейчас мы стоим перед новой эрой. В результате нашего военного формирования и членства в НАТО мы сделали последний шаг к западному сообществу ценностей, куда наша республика духовно принадлежала на протяжении всей своей независимости. - сказал Стубб в своем обращении к парламенту во время инаугурации.

Стубб отметил, что демократия, верховенство права и права человека являются основными ценностями, на которых будет основываться внешняя политика Финляндии под его руководством.

Во время своей кампании накануне голосования Стубб заявил, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и будет готов разрешить транспортировать ядерное оружие через Финляндию - хотя и не хранить там - поскольку страна отказалась от десятилетий военной внеблоковости.

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Стубб сменил бывшего президента Саули Ниинисто, который ушел в отставку после двух шестилетних сроков. Предыдущего главу Финляндии за глаза называли "Шептун Путина", из-за его предыдущих тесных связей с российским диктатором.

За день до инаугурации Стубба Путин заявил, что Россия должна увеличить войска, которые она развернула вдоль своих западных границ с Европейским Союзом в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

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Стубб осудил недавнюю смерть российского оппозиционера Алексея Навального, и призвал российское руководство взять на себя ответственность за его "политическое убийство".

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