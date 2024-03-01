Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб
Киев • УНН
Новый президент Финляндии заявил, что наличие реального ядерного сдерживания важно для безопасности страны как члена НАТО.
Ядерное сдерживание НАТО должно быть реальным для Финляндии. Такое заявление во время своей первой пресс-конференции в качестве Президента сделал Александр Стубб. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Я бы начал с предпосылки, что мы в Финляндии должны иметь реальное ядерное средство сдерживания, и это то, что мы имеем, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания через наше членство. Первый - это военные, то есть солдаты, второй - это ракеты, то есть боеприпасы, и третий - это средство ядерного сдерживания, которое идет от США.
Детали
Стубб также сказал, что финское правительство и парламент будут решать, хочет ли Финляндия изменить свое действующее законодательство, которое запрещает ядерное оружие на финской территории, включая его передачу.
Во время официальной инаугурации в парламенте Стубб сказал, что готов наблюдать за новой эрой после вступления Финляндии в НАТО в ответ на вторжение соседней России в Украину.
Сейчас мы стоим перед новой эрой. В результате нашего военного формирования и членства в НАТО мы сделали последний шаг к западному сообществу ценностей, куда наша республика духовно принадлежала на протяжении всей своей независимости.
Стубб отметил, что демократия, верховенство права и права человека являются основными ценностями, на которых будет основываться внешняя политика Финляндии под его руководством.
Во время своей кампании накануне голосования Стубб заявил, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и будет готов разрешить транспортировать ядерное оружие через Финляндию - хотя и не хранить там - поскольку страна отказалась от десятилетий военной внеблоковости.
Дополнительно
Стубб сменил бывшего президента Саули Ниинисто, который ушел в отставку после двух шестилетних сроков. Предыдущего главу Финляндии за глаза называли "Шептун Путина", из-за его предыдущих тесных связей с российским диктатором.
За день до инаугурации Стубба Путин заявил, что Россия должна увеличить войска, которые она развернула вдоль своих западных границ с Европейским Союзом в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.
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Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб
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