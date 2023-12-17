путин угрожает Финляндии из-за вступления в НАТО

российский диктатор владимир путин заявил, что рф не хочет воевать со странами НАТО, но у Финляндии из-за вступления в Альянс "теперь будут проблемы". Об этом он заявил в интервью росСМИ, передает УНН.

Взяли и затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине XX века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать ленинградский военный округ и концентрировать там определенные военные подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то, - сказал Путин.

Детали

российский диктатор заявил, что россия не воевать со странами НАТО, ведь у рф нет никаких экономических, политических интересов, а также территориальных споров.

Кроме того, Путин сказал, что именно страны НАТО искусственно создают проблемы с рф, потому что "не хотят иметь такого конкурента как россия".

Напомним,

российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились