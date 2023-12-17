путин угрожает Финляндии из-за вступления в НАТО
Киев • УНН
российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, что рф направит к финской границе войска.
российский диктатор владимир путин заявил, что рф не хочет воевать со странами НАТО, но у Финляндии из-за вступления в Альянс "теперь будут проблемы". Об этом он заявил в интервью росСМИ, передает УНН.
Взяли и затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине XX века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать ленинградский военный округ и концентрировать там определенные военные подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то,
Детали
российский диктатор заявил, что россия не воевать со странами НАТО, ведь у рф нет никаких экономических, политических интересов, а также территориальных споров.
Кроме того, Путин сказал, что именно страны НАТО искусственно создают проблемы с рф, потому что "не хотят иметь такого конкурента как россия".
Напомним,
российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились
путин угрожает Финляндии из-за вступления в НАТО
российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, что рф направит к финской границе войска.
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