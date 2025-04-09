Совместная разведывательная служба на уровне ЕС является нереалистичной, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Бывший президент Финляндии подготовил доклад о готовности ЕС к кризисным ситуациям. Документ рекомендует европейцам иметь запас
продуктов и предметов первой необходимости на 72 часа.
Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё рекомендует ЕС создать собственную разведывательную службу. Предложение является частью
обзора готовности блока к войне и кризисным ситуациям, представленного Урсуле фон дер Ляйен.
Бывший президент Финляндии предлагает ЕС создать разведывательный орган для противостояния внешним угрозам. Цель - сбор информации
об угрозах за пределами ЕС без дублирования работы национальных агентств.
Украина и Финляндия провели очередной раунд переговоров, чтобы очертить ключевые элементы двустороннего соглашения о безопасности.
Новый президент Финляндии заявил, что наличие реального ядерного сдерживания важно для безопасности страны как члена НАТО.
Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и продолжит оказывать военную помощь, в частности, боеприпасы и средства
противовоздушной обороны.
Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Саули Ниинистьо за его личную поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию
интеграции Украины в евроатлантические организации.