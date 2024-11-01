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В ЕС советуют гражданам создать запасы продуктов на случай войны с рф

В ЕС советуют гражданам создать запасы продуктов на случай войны с рф

Киев  •  УНН

12:41 • 4864 просмотра

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Бывший президент Финляндии подготовил доклад о готовности ЕС к кризисным ситуациям. Документ рекомендует европейцам иметь запас продуктов и предметов первой необходимости на 72 часа.

Жителям Европейского союза следует запастись продуктами на случай начала войны или другой серьезной чрезвычайной ситуации, говорится в новом докладе. Об этом говорится в докладе о гражданской и военной готовности Европы, который был подготовлен бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистьо, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

В докладе отмечается, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии России против Украины, и что ему необходимо перейти «от реакции к проактивной готовности».

В рамках этой стратегии ЕС должен рекомендовать домохозяйствам иметь все необходимое на  не менее 72 часов в случае чрезвычайной ситуации, говорится в докладе.

Странам-членам ЕС рекомендуется предоставить своим гражданам рекомендации по созданию запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам, в частности.

В исследовании, приведенном в докладе, речь идет о различных предметах первой необходимости, которые должны быть у домохозяйств на случай чрезвычайной ситуации, включая запасы еды, напитков и лекарств, фонарик и радио на батарейках.

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Эти советы призваны подготовить граждан ЕС к чрезвычайным ситуациям, начиная от очередной пандемии и заканчивая экстремальными погодными условиями или вооруженной агрессией.

Хотя в докладе не говорится о российской агрессии как о единственной возможной угрозе, она названа одной из основных.

«У нас нет четкого плана, что ЕС будет делать в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую Россия представляет для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать ее как центральный элемент нашей готовности, не подрывая при этом работу по подготовке к другим крупным угрозам», - говорится в докладе.

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В докладе отмечается, что хотя угрозу российской агрессии больше всего испытывают ее ближайшие соседи, любые действия России против одного из государств-членов ЕС затронут все 27 стран блока.

«Территориальная целостность и политическая независимость каждого государства-члена неразрывно связана с территориальной целостностью и политической независимостью других государств-членов и ЕС в целом», - говорится в докладе.

В докладе говорится о том, что расширение прав и возможностей граждан должно быть «ядром» всеобъемлющей стратегии готовности, и что блок должен повышать осведомленность и поощрять самодостаточность своего населения.

Также предлагаются другие мероприятия в масштабах ЕС, в частности выделение не менее 20 % общего бюджета блока на укрепление безопасности и готовности к кризисам. Кроме того, предлагается план более широкого обмена разведывательной информацией между странами ЕС.

Доклад содержит 165 страниц. Его уже представили президенту Еврокомиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен в среду.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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