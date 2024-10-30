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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё рекомендует ЕС создать собственную разведывательную службу. Предложение является частью обзора готовности блока к войне и кризисным ситуациям, представленного Урсуле фон дер Ляйен.

Европейскому Союзу советуют создать собственное шпионское агентство, со ссылкой на обзор готовности блока к войне и кризису от бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В рамках широкомасштабного обзора готовности блока к войне и кризису, опубликованного в среду, Саули Ниинистё считает, что ЕС нуждается в собственном разведывательном агентстве, чтобы помочь странам отбиваться от угроз, диверсантов и иностранных агентов, действующих в столицах по всему континенту, с помощью большего объема обмена информацией.

Еще в марте Ниинистё получил задание от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подать подробный отчет о готовности блока к войне и гражданской обороне, а также предложения по улучшению.

российский диктатор владимир аутин уже много лет ведет войну в Украине на восточной границе ЕС, и его агенты активно действуют по всему блоку, вызывая обеспокоенность относительно способности национальных агентств предусматривать вредную деятельность и влияние, отмечает издание.

В своем плане Ниинистё говорит ЕС о необходимости создания "полноценной службы разведывательного сотрудничества на уровне ЕС, которая может удовлетворять как стратегические, так и оперативные потребности", добавляя при этом, что для защиты инфраструктуры нужна "антидиверсионная сеть".

Необходимо больше работы по "усилению контрразведывательной работы в институтах ЕС", сказал он после презентации плана вместе с фон дер Ляйен.

Западные союзники уже обмениваются разведданными - сеть Five Eyes связывает агентства в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании - и такое агентство ЕС должно сосредоточиться на эффективном использовании уже имеющейся информации, отметил Ниинистё.

"Мы должны доверять друг другу", - сказал Ниинистё.

"Мы все знаем, что сбор разведданных - это прежде всего ответственностью государств-членов, - сказала фон дер Ляйен. - Мы должны сосредоточиться на улучшении потока информации, сбора информации и сбора разведданных".

Есть множество других областей, в которых блок должен укрепить свою готовность к конфликту, сказано в отчете, где также предлагается закон о готовности ЕС, который изложит "принципы, стандарты и цели", в соответствии с которыми страны должны сотрудничать. Например, в ЕС не хватает миллиона экспертов по кибербезопасности, сказал Ниинистё, и хотя он не выступает за военную службу, он выступает за то, чтобы столицы вводили программы, которые привлекают гражданских лиц к национальной обороне.

Агентства безопасности также должны "сделать так, чтобы враждебным иностранным разведывательным службам было максимально трудно работать в любой точке ЕС", сказал он.

Выводы Ниинистё будут учтены во время второго срока фон дер Ляйен на посту, в течение которого в ЕС появится первый в истории еврокомиссар по обороне, которому будет поручено подготовить проект Белой книги по обороне, которая должна быть готова к весне, указывает издание.

Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины17 сентября 2024, 10:12 • 42780 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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