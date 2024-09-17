Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров, в которую вошли 26 представителей правительств разных стран. В частности в команде - представительница Словении Марта Кос, которая будет отвечать за расширение ЕС и работать над поддержкой Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Детали

Урсула фон дер Ляйен рассказала, что каждый комиссар будет нести равную ответственность за реализацию приоритетов ЕК. У каждого исполнительного вице-президента будет свой список задач, над которым он должен будет работать вместе с другими комиссарами. Именно поэтому на этот раз в составе Еврокомиссии не будет дополнительного уровня вице-президентов.

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас будет высоким представителем и вице-президентом Еврокомиссии.

Марта Кос из Словении будет комиссаром по вопросам расширения - будет отвечать за восточное соседство.

Отмечается, что она будет работать над поддержкой Украины - и продолжать работу по восстановлению, а также поддерживать страны-кандидаты, чтобы подготовить их к вступлению.

Хенна Виркунен (Финляндия) станет исполнительным вице-президентом по технологическому суверенитету, безопасности и демократии.

Стефан Сежурне (Франция) будет исполнительным вице-президентом по вопросам процветания и промышленной стратегии.

Роксана Минзату (Румыния) будет иметь портфель вице-президента по вопросам персонала, навыков и готовности).

Рафаэле Фитто (Италия) будет отвечать за вопросы сплоченности и реформ.

Марош Шефчович (Словакия) будет уполномоченным по вопросам торговли и экономической безопасности. Это новый портфель, который также включает таможенную политику.

Действующий вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис утритв свою должность - теперь он будет комиссаром по экономике и производительности, а также комиссаром по внедрению и упрощению.

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Представительница Хорватии Дубравка Шуица, вице-президент в прошлой комиссии, получила новую должность еврокомиссара по делам Средиземноморья.

Комиссаром по вопросам обороны и космоса будет Андриус Кубилюс (Литва). Он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и укреплением инвестиционного и промышленного потенциала.

Комиссаром по вопросам международного партнерства станет Йозеф Сикела (Чехия).

Также Костас Кадис (Кипр) будет комиссаром по вопросам рыболовства и океанов, Мария Луис Альбукерке (Португалия) - комиссаром по финансовым услугам и Союзу сбережений и инвестиций, Хаджа Лахбиб (Бельгия) - уполномоченным по вопросам готовности и управления кризисными ситуациями.

Комиссаром по внутренним делам и миграции станет Магнус Бруннер (Австрия). Джессика Розуолл (Швеция) будет комиссаром по вопросам окружающей среды, водостойкости и конкурентоспособной циркулярной экономики.

Представитель Польши Пйотр Серафин станет комиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению, Ден Йоргенсен из Дании - комиссаром по вопросам энергетики и жилищного строительства, Екатерина Захарьева из Болгарии - комиссаром по исследованиям и инновациям, а Майкл Макграт (Ирландия) - по вопросам демократии, правосудия и верховенства права.

Апостолос Цицикостас (Греция) будет комиссаром по вопросам устойчивого транспорта и туризма, Кристоф Хансен (Люксембург) - по сельскому хозяйству и продовольствию, Гленн Микаллеф (Мальта) - по вопросам межпоколенческой справедливости, культуры, молодежи и спорта.

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