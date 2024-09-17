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Урсула фон дер Ляєн представила нову команду єврокомісарів: хто працюватиме над підтримкою України

Урсула фон дер Ляєн представила нову команду єврокомісарів: хто працюватиме над підтримкою України

Київ • УНН

 • 42985 перегляди

Президентка Єврокомісії оголосила склад нової команди з 26 єврокомісарів. Марта Кос відповідатиме за розширення ЄС та працюватиме над підтримкою України, а Кая Каллас буде високим представником і віцепрезидентом Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила нову команду єврокомісарів, до якої увійшли 26 представників урядів різних країн. Зокрема в команді - представниця Словенії Марта Кос, яка відповідатиме за розширення ЄС та працюватиме над підтримкою України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Деталі

Урсула фон дер Ляєн розповіла, що кожен комісар нестиме рівну відповідальність за реалізацію пріоритетів ЄК. В кожного виконавчого віцепрезидента буде свій список задач, над яким він повинен буде працювати разом з іншими комісарами. Саме тому цього разу у складі Єврокомісії не буде додаткового рівня віцепрезидентів. 

Колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас буде високим представником і віцепрезидентом Єврокомісії.   

Марта Кос зі Словенії буде комісаром з питань розширення –  відповідатиме за східне сусідство.

Зазначається, що вона працюватиме над підтримкою України – і продовжуватиме роботу з відновлення, а також підтримуватиме країни-кандидати, щоб підготувати їх до вступу.

 Хенна Віркунен (Фінляндія) стане виконавчою віцепрезиденткою з технологічного суверенітету, безпеки та демократії. 

Стефан Сежурне (Франція) буде виконавчим віцепрезидентом з питань процвітання та промислової стратегії.

Роксана Мінзату (Румунія) матиме портфель віцепрезидента з питань персоналу, навичок і готовності). 

Рафаеле Фітто (Італія) відповідатиме за питання згуртованості та реформ. 

Марош Шефчович (Словаччина) буде уповноваженим з питань торгівлі та економічної безпеки. Це новий портфель, який також включає митну політику. 

Чинний віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс втритв свою посаду - тепер він буде комісаром з економіки та продуктивності, а також комісаром  з впровадження та спрощення. 

ЄС надав Україні допомогу на 118 млрд євро, включаючи військову підтримку - Єврокомісія17.09.24, 12:59 • 70099 переглядiв

Представниця Хорватії Дубравка Шуїця, віцепрезидентка у минулій комісії, отримала нову посаду єврокомісара у справах Середземномор’я.

Комісаром з питань оборони та космосу буде Андріус Кубілюс (Литва). Він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та зміцненням інвестиційного та промислового потенціалу.

Комісаром з питань міжнародного партнерства стане Йозеф Сікела (Чехія). 

Також Костас Кадіс (Кіпр) буде комісаром з питань рибальства та океанів, Марія Луїс Альбукерке (Португалія) - комісаром з фінансових послуг і Союзу заощаджень та інвестицій, Хаджа Лахбіб (Бельгія) - уповноваженим з питань готовності та управління кризовими ситуаціями.

Комісаром з внутрішніх справ і міграції стане Магнус Бруннер (Австрія).  Джессіка Розуолл (Швеція) буде комісаром з питань навколишнього середовища, водостійкості та конкурентоспроможної циркулярної економіки.

Представник Польщі Пйотр Серафін стане комісаром з бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління,  Ден Йоргенсен з Данії  - комісаром з питань енергетики та житлового будівництва, Катерина Захар'єва з Болгарії - комісаром з досліджень та інновацій, а Майкл Макграт (Ірландія) - з питань демократії, правосуддя та верховенства права.

Апостолос Цицікостас (Греція) буде комісаром з питань сталого транспорту та туризму, Крістоф Хансен (Люксембург) – із сільського господарства та продовольста, Гленн Мікаллеф (Мальта) – з питань міжпоколінської справедливості, культури, молоді та спорту. 

ЄС готує 40 млрд євро кредитів для України без участі США - FT17.09.24, 08:45 • 103176 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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