Урсула фон дер Ляєн представила нову команду єврокомісарів: хто працюватиме над підтримкою України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила нову команду єврокомісарів, до якої увійшли 26 представників урядів різних країн. Зокрема в команді - представниця Словенії Марта Кос, яка відповідатиме за розширення ЄС та працюватиме над підтримкою України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

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Урсула фон дер Ляєн розповіла, що кожен комісар нестиме рівну відповідальність за реалізацію пріоритетів ЄК. В кожного виконавчого віцепрезидента буде свій список задач, над яким він повинен буде працювати разом з іншими комісарами. Саме тому цього разу у складі Єврокомісії не буде додаткового рівня віцепрезидентів.

Колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас буде високим представником і віцепрезидентом Єврокомісії.

Марта Кос зі Словенії буде комісаром з питань розширення – відповідатиме за східне сусідство.

Зазначається, що вона працюватиме над підтримкою України – і продовжуватиме роботу з відновлення, а також підтримуватиме країни-кандидати, щоб підготувати їх до вступу.

Хенна Віркунен (Фінляндія) стане виконавчою віцепрезиденткою з технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

Стефан Сежурне (Франція) буде виконавчим віцепрезидентом з питань процвітання та промислової стратегії.

Роксана Мінзату (Румунія) матиме портфель віцепрезидента з питань персоналу, навичок і готовності).

Рафаеле Фітто (Італія) відповідатиме за питання згуртованості та реформ.

Марош Шефчович (Словаччина) буде уповноваженим з питань торгівлі та економічної безпеки. Це новий портфель, який також включає митну політику.

Чинний віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс втритв свою посаду - тепер він буде комісаром з економіки та продуктивності, а також комісаром з впровадження та спрощення.

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Представниця Хорватії Дубравка Шуїця, віцепрезидентка у минулій комісії, отримала нову посаду єврокомісара у справах Середземномор’я.

Комісаром з питань оборони та космосу буде Андріус Кубілюс (Литва). Він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та зміцненням інвестиційного та промислового потенціалу.

Комісаром з питань міжнародного партнерства стане Йозеф Сікела (Чехія).

Також Костас Кадіс (Кіпр) буде комісаром з питань рибальства та океанів, Марія Луїс Альбукерке (Португалія) - комісаром з фінансових послуг і Союзу заощаджень та інвестицій, Хаджа Лахбіб (Бельгія) - уповноваженим з питань готовності та управління кризовими ситуаціями.

Комісаром з внутрішніх справ і міграції стане Магнус Бруннер (Австрія). Джессіка Розуолл (Швеція) буде комісаром з питань навколишнього середовища, водостійкості та конкурентоспроможної циркулярної економіки.

Представник Польщі Пйотр Серафін стане комісаром з бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління, Ден Йоргенсен з Данії - комісаром з питань енергетики та житлового будівництва, Катерина Захар'єва з Болгарії - комісаром з досліджень та інновацій, а Майкл Макграт (Ірландія) - з питань демократії, правосуддя та верховенства права.

Апостолос Цицікостас (Греція) буде комісаром з питань сталого транспорту та туризму, Крістоф Хансен (Люксембург) – із сільського господарства та продовольста, Гленн Мікаллеф (Мальта) – з питань міжпоколінської справедливості, культури, молоді та спорту.

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