Фон дер Ляєн порадили створити європейську шпигунську службу на кшталт ЦРУ

Європейському Союзу радять створити власне шпигунське агентство, з посиланням на огляд готовності блоку до війни і кризи від колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє Politico, пише УНН.

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У межах широкомасштабного огляду готовності блоку до війни і кризи, опублікованого в середу, Саулі Нііністьо вважає, що ЄС потребує власного розвідувального агентства, щоб допомогти країнам відбиватися від загроз, диверсантів та іноземних агентів, які діють у столицях по всьому континенту, за допомогою більшого обсягу обміну інформацією.

Ще в березні Нііністьо отримав завдання від голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн подати докладний звіт про готовність блоку до війни та цивільної оборони, а також пропозиції щодо покращення.

російський диктатор володимир путін уже багато років веде війну в Україні на східному кордоні ЄС, і його агенти активно діють по всьому блоку, викликаючи стурбованість щодо здатності національних агенцій передбачати шкідливу діяльність та вплив, зазначає видання.

У своєму плані Нііністьо говорить ЄС про необхідність створення "повноцінної служби розвідувального співробітництва на рівні ЄС, яка може задовольняти як стратегічні, так і оперативні потреби", додаючи при цьому, що для захисту інфраструктури потрібна "антидиверсійна мережа".

Необхідно більше роботи щодо "посилення контррозвідувальної роботи в інституціях ЄС", - сказав він після презентації плану разом із фон дер Ляєн.

Західні союзники вже обмінюються розвідданими - мережа Five Eyes пов'язує агентства у Сполучених Штатах, Австралії, Канаді, Новій Зеландії та Великій Британії - і таке агентство ЄС має зосередитися на ефективному використанні інформації, що вже є, зазначив Нііністьо.

"Ми повинні довіряти один одному", - сказав Нііністьо.

"Ми всі знаємо, що збір розвідданих - це насамперед відповідальністю держав-членів, - сказала фон дер Ляєн. - Ми маємо зосередитися на покращенні потоку інформації, збору інформації та збору розвідданих".

Є безліч інших областей, у яких блок має зміцнити свою готовність до конфлікту, сказано у звіті, де також пропонується закон про готовність ЄС, який викладе "принципи, стандарти та цілі", відповідно до яких країни мають співпрацювати. Наприклад, у ЄС не вистачає мільйона експертів з кібербезпеки, сказав Нііністьо, і хоча він не виступає за військову службу, він виступає за те, щоб столиці вводили програми, які залучають цивільних осіб до національної оборони.

Агентства безпеки також мають "зробити так, щоб ворожим іноземним розвідувальним службам було максимально важко працювати в будь-якій точці ЄС", сказав він.

Висновки Нііністьо будуть враховані під час другого терміну фон дер Ляєн на почаді, протягом якого в ЄС з'явиться перший в історії єврокомісар з оборони, якому буде доручено підготувати проект Білої книги з оборони, що має бути готова до весни, вказує видання.

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