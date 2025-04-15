Саулі Нііністе

Спільна розвідувальна служба на рівні ЄС є нереалістичною, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Колишній президент Фінляндії підготував доповідь про готовність ЄС до кризових ситуацій. Документ рекомендує європейцям мати запас
продуктів та предметів першої необхідності на 72 години.
Колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо рекомендує ЄС створити власну розвідувальну службу. Пропозиція є частиною огляду
готовності блоку до війни та кризових ситуацій, представленого Урсулі фон дер Ляєн.
Колишній президент Фінляндії пропонує ЄС створити розвідувальний орган для протистояння зовнішнім загрозам. Мета - збір інформації
про загрози за межами ЄС без дублювання роботи національних агентств.
Україна та Фінляндія провели черговий раунд переговорів, щоб окреслити ключові елементи двосторонньої угоди про безпеку.
Новий президент Фінляндії заявив, що наявність реального ядерного стримування важлива для безпеки країни як члена НАТО.
Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і продовжить надавати військову допомогу, зокрема, боєприпаси та засоби
протиповітряної оборони.
Зеленський подякував Президенту Фінляндії Саулі Нііністьо за його особисту підтримку України, включаючи оборонну допомогу та адвокацію інтеграції України до євроатлантичних організацій.