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ЄС закликають створити розвідувальний орган для протидії зовнішнім загрозам - Bloomberg

Київ • УНН

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Колишній президент Фінляндії пропонує ЄС створити розвідувальний орган для протистояння зовнішнім загрозам. Мета - збір інформації про загрози за межами ЄС без дублювання роботи національних агентств.

ЄС закликають створити розвідувальний орган для протидії зовнішнім загрозам - Bloomberg

Європейському союзу необхідно створити розвідувальний орган для протистояння зовнішнім загрозам і реагування на шпигунство в межах власних кордонів, пише Bloomberg із посиланням на проєкт доповіді колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Раніше відповідний документ доручила підготувати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН

У доповіді наголошується, що, оскільки в ЄС немає власної розвідки, чиновники аналізують загальнодоступні джерела та отриману від країн-учасниць інформацію, що обмежує можливості виявлення потенційних загроз і реагування на них. Як повідомили джерела Bloomberg, метою нового органу стане збір відповідних відомостей щодо загроз, що виходять за межі кордонів ЄС і спрямовані на блок в цілому без дублювання роботи національних агентств. 

За словами співрозмовників агентства, колишній президент Фінляндії запропонує розширити повноваження Розвідувального і ситуаційного центру Євросоюзу, включивши в них збір розвідданих за допомогою дипломатичних представництв ЄС. У разі виявлення потенційних ризиків він міг би проводити контррозвідувальні операції та надавати підтримку політикам, зазначає Bloomberg.

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Також очікується, що буде запропоновано встановити обмеження для дипломатів із третіх країн, які подорожують в межах ЄС, якщо вони становлять загрозу з точки зору проведення диверсійної або шпигунської діяльності. 

Зазначається, що звіт є частиною зусиль блоку щодо посилення готовності до оборони та безпеки на тлі зростаючих ризиків, включаючи дії президента росії володимира путіна щодо східних членів ЄС, потенційні наслідки конфліктів на Близькому Сході та занепокоєння з приводу самовпевненості Китаю.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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