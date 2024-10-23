Очільник МЗС Польщі пригрозив рф висланням її посла з країни
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про можливість вислання російського посла у разі продовження диверсій. Наразі в країні обмежено пересування російських дипломатів та ведеться понад 10 проваджень щодо диверсійної діяльності.
Якщо в Польщі триватимуть диверсійні дії з боку рф, не можна виключати висилки російського посла з країни, заявив глава МЗС Радослав Сікорський. Міністр додав, що якщо Польща вишле російського посла, то слід очікувати, що росія зробить такий же крок щодо країни. Про це УНН повідомляє із посиланням на TVP Info.
Деталі
Сікорський говорив в ефірі TVP Info про можливу висилку російського посла сергія андрєєва з Польщі.
Якщо ми вишлемо посла, вони, звичайно, зроблять те ж саме. Поки що цього не сталося, але якщо диверсійні дії триватимуть, то цього не можна виключати
Глава МЗС нагадав, що в країні запровадили обмеження на пересування російських дипломатів. "Так, наприклад, працівники посольства у Варшаві можуть пересуватися лише Мазовією, а консули - лише своїми округами. Це робиться для того, щоб їм було складніше здійснювати діяльність, несумісну зі статусом дипломата", - визнав він.
Доповнення
Наразі у Польщі ведеться більше десятка проваджень у справах, пов'язаних з диверсійною діяльністю, в яких звинувачення висунуті близько 20 особам. Одна зі справ стосується громадянина України, який був затриманий співробітниками ABW 31 січня 2024 року, а через два дні суд ухвалив рішення про його тимчасовий арешт.
Нагадаємо
22 жовтня Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкличе згоду на роботу російського генконсульства в Познані. Причина - "спроби диверсії" з боку російської федерації.
Представниця мзс рф марія захарова заявила, що відкликання Польщею згоди на роботу консульства росії в Познані є черговим ворожим кроком, на який буде "болюча відповідь".