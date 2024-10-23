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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Польши пригрозил рф высылкой ее посла из страны

Глава МИД Польши пригрозил рф высылкой ее посла из страны

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 06:51  •  1380 просмотра

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности высылки российского посла в случае продолжения диверсий. Сейчас в стране ограничено передвижение российских дипломатов и ведется более 10 производств по диверсионной деятельности.

Если в Польше будут продолжаться диверсионные действия со стороны рф, нельзя исключать высылки российского посла из страны, заявил глава МИД Радослав Сикорский. Министр добавил, что если Польша вышлет российского посла, то следует ожидать, что россия сделает такой же шаг в отношении страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVP Info.

Детали

Сикорский говорил в эфире TVP Info о возможной высылке российского посла сергея андреева из Польши.

Если мы вышлем посла, они, конечно, сделают то же самое. Пока этого не произошло, но если диверсионные действия будут продолжаться, то этого нельзя исключать

- сказал Сикорский.

Глава МИД напомнил, что в стране ввели ограничения на передвижение российских дипломатов. "Так, например, работники посольства в Варшаве могут передвигаться только по Мазовии, а консулы - только по своим округам. Это делается для того, чтобы им было сложнее осуществлять деятельность, несовместимую со статусом дипломата", - признал он.

Дополнение

Сейчас в Польше ведется более десятка производств по делам, связанным с диверсионной деятельностью, в которых обвинения предъявлены около 20 лицам. Одно из дел касается гражданина Украины, который был задержан сотрудниками ABW 31 января 2024 года, а через два дня суд принял решение о его временном аресте.

Напомним

22 октября Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на работу российского генконсульства в Познани. Причина - "попытки диверсии" со стороны российской федерации.

Представительница МИДа рф мария захарова заявила, что отзыв Польшей согласия на работу консульства россии в Познани является очередным враждебным шагом, на который будет "болезненный ответ".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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