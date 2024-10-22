Польща вирішила закрити генконсульство росії в Познані
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі відкликає згоду на роботу російського генконсульства в Познані. Рішення прийнято у відповідь на "спроби диверсій" з боку росії, деталі яких не розголошуються.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкличе згоду на роботу російського генконсульства в Познані, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як наголосив Сікорський, Польща відкличе свою згоду на функціонування консульства рф в Познані, вказавши на те, що він назвав "спробами диверсії" з боку російської федерації.
Більше подробиць він не надав.
Втім написав у соцмережі X, що в Польщі було зафіксовано "спроби диверсій", на які він "зобов'язаний відреагувати рішуче".
Відкликання згоди на роботу консульства означає, що співробітників установи вважатимуть небажаними особами в Польщі, передає телеканал TVP.
Представниця мзс рф марія захарова заявила, що відкликання Польщею згоди на роботу консульства росії в Познані є черговим ворожим кроком, на який буде "болюча відповідь".
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