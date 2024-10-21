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Новий випадок вербування для диверсій у Європі з боку рф

Київ • УНН

 • 28737 перегляди

У Європі зафіксовано новий випадок вербування для проведення диверсій. Анонімний користувач отримав пропозицію до $10 000 у криптовалюті за підпали та фізичні напади.

Новий випадок вербування для диверсій у Європі з боку рф

У Європі був зафіксований новий випадок вербування осіб для проведення диверсійних дій на континенті. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Анонімний користувач на ім’я Валерій Іванов, який представився 26-річним російськомовним естонцем, надіслав повідомлення в Telegram-канал, що рекламувався у прокремлівських соціальних мережах. У ньому йшлося про пошук європейців для виконання різних завдань, включаючи шпигунство та вандалізм.

У повідомленнях з’явилися згадки про пожежі в Румунії, що, за словами рекрутера, демонструвало "зростаючу активність" таких груп. У рамках спілкування з анонімним вербувальником Іванов отримав пропозицію отримати до 10 000 доларів у криптовалюті за виконання завдань, таких як підпали та фізичні напади.

За даними західних офіційних осіб, подібні інциденти почастішали з початку року, а підозрювані агенти, які отримують фінансування з Росії, мають зв'язок з численними злочинами, зокрема зловживаннями в критичній інфраструктурі. Втім терористична країна постійно заперечує свою участь у цих діях.

Європейські спецслужби вважають, що численні особи вже відгукнулися на подібні пропозиції, часто це можуть бути шахраї з кримінальним минулим. Зараз західні країни намагаються знайти узгоджену стратегію для протидії такій загрозі.

Колишній російський військовий і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії - The Insider30.04.24, 09:19 • 24403 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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