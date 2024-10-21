Новый случай вербовки для диверсий в Европе со стороны рф

ukenru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  110367 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  139060 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  166420 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  171401 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  156621 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  133639 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  112054 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102531 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100772 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113289 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЦИК Молдовы признала состоявшимся референдум о вступлении в ЕС

ЦИК Молдовы признала состоявшимся референдум о вступлении в ЕС

  •  22978 просмотра
В Карпатах из-за вырубки лесов образовалось озеро

В Карпатах из-за вырубки лесов образовалось озеро

  •  18362 просмотра
Генпрокурор признал, что доля людей с инвалидность среди прокуроров Хмельницкой области является очень высокой

Генпрокурор признал, что доля людей с инвалидность среди прокуроров Хмельницкой области является очень высокой

  •  26912 просмотра
На Харьковщине спасатели достали из-под завалов тела двух погибших - ГСЧС

На Харьковщине спасатели достали из-под завалов тела двух погибших - ГСЧС

  •  19839 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, город атакован вражескими КАБами

В Харькове прогремели взрывы, город атакован вражескими КАБами

  •  29067 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  134473 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  137474 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  135870 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  164176 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  159988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  1930 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  110367 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  91256 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  84965 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  73510 просмотра
Актуальное
Новый случай вербовки для диверсий в Европе со стороны рф

Новый случай вербовки для диверсий в Европе со стороны рф

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 02:49  •  3020 просмотра

Read in English

В Европе зафиксирован новый случай вербовки для проведения диверсий. Анонимный пользователь получил предложение до $10 000 в криптовалюте за поджоги и физические нападения.

В Европе был зафиксирован новый случай вербовки лиц для проведения диверсионных действий на континенте. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Анонимный пользователь по имени Валерий Иванов, представившийся 26-летним русскоязычным эстонцем, прислал сообщение в Telegram-канал, который рекламировался в прокремлевских социальных сетях. В нем говорилось о поиске европейцев для выполнения различных задач, включая шпионаж и вандализм.

В сообщениях появились упоминания о пожарах в Румынии, что, по словам рекрутера, демонстрировало «растущую активность» таких групп. В рамках общения с анонимным вербовщиком Иванов получил предложение получить до 10 000 долларов в криптовалюте за выполнение заданий, таких как поджоги и физические нападения.

По данным западных официальных лиц, подобные инциденты участились с начала года, а подозреваемые агенты, которые получают финансирование из России, имеют связь с многочисленными преступлениями, в частности злоупотреблениями в критической инфраструктуре. Впрочем террористическая страна постоянно отрицает свое участие в этих действиях.

Европейские спецслужбы считают, что многочисленные лица уже откликнулись на подобные предложения, часто это могут быть мошенники с криминальным прошлым. Сейчас западные страны пытаются найти согласованную стратегию для противодействия такой угрозе.

Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider30 апреля 2024, 06:19 • 24207 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
reutersReuters
telegramТелеграмма
yevropaЕвропа
ruminiyaРумыния
estoniyaЭстония