Новый случай вербовки для диверсий в Европе со стороны рф
Киев • УНН
В Европе зафиксирован новый случай вербовки для проведения диверсий. Анонимный пользователь получил предложение до $10 000 в криптовалюте за поджоги и физические нападения.
В Европе был зафиксирован новый случай вербовки лиц для проведения диверсионных действий на континенте. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Анонимный пользователь по имени Валерий Иванов, представившийся 26-летним русскоязычным эстонцем, прислал сообщение в Telegram-канал, который рекламировался в прокремлевских социальных сетях. В нем говорилось о поиске европейцев для выполнения различных задач, включая шпионаж и вандализм.
В сообщениях появились упоминания о пожарах в Румынии, что, по словам рекрутера, демонстрировало «растущую активность» таких групп. В рамках общения с анонимным вербовщиком Иванов получил предложение получить до 10 000 долларов в криптовалюте за выполнение заданий, таких как поджоги и физические нападения.
По данным западных официальных лиц, подобные инциденты участились с начала года, а подозреваемые агенты, которые получают финансирование из России, имеют связь с многочисленными преступлениями, в частности злоупотреблениями в критической инфраструктуре. Впрочем террористическая страна постоянно отрицает свое участие в этих действиях.
Европейские спецслужбы считают, что многочисленные лица уже откликнулись на подобные предложения, часто это могут быть мошенники с криминальным прошлым. Сейчас западные страны пытаются найти согласованную стратегию для противодействия такой угрозе.
Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider30 апреля 2024, 06:19 • 24207 просмотров