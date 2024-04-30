Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider
Киев • УНН
По данным расследования, российская военная разведка координировала серию взрывов и отравлений в Европе с помощью семьи российских шпионов-нелегалов с чешским гражданством.
Серия взрывов и отравлений в Европе, организованных воинской частью гур рф , координировалась при помощи семьи русских шпионов-нелегалов с чешским гражданством, говорится в расследовании The Insider, пише УНН.
Николай Шапошников окончил Бакинское военное командное училища, три года воевал в Афганистане, в 1985 году женился на киевлянке Елене, которая была дочерью советского офицера. С 1987 года Шапошников служил три года в Чехословакии. В 1989 году был исключен из КПСС за "неоднократные хищения бензина и аккумуляторов из армии".
В 1990 году он был уволен с военной службы (формально — по состоянию здоровья) и направлен резервистом в Киев, где проживала семья его жены. Менее чем через год, сразу после ухода советских войск из страны, Шапошников вернулся в Чехословакию и попросил там политического убежища. После нескольких отказов Николай все же получил гражданство Чехии в 1999 году, Елена получила чешский паспорт в 2004 году.
В начале 2000-х годов Шапошников устроился работать в компанию Imex, которая занималась торговлей оружием. Ее руководитель -Петр Бернатик- был бывшим секретным агентом чехословацкого аппарата госбезопасности
Как отмечается в расследовании журналистов, именно компания Imex была арендатором складов во Врбетице, где в октябре 2014 года произошли взрывы.
В 2009 году Шапошниковы приобрели гигантскую виллу на живописном полуострове Халкидики в Греции. Цена покупки, за данными The Insider, составила 275 290 евро. Елена Шапошникова позже рассказала следователям, что она профинансировала инвестицию "деньгами своих родителей", что было бы сложновато для семидесятилетней пары, живущей в Киеве на пенсии менее $300 в месяц. Шапошниковы переехала на виллу "Елена" в 2010 году и с тех пор посещали Чехию лишь изредка.
Как пишет издание, судя по всему, главными гостями виллы стали не туристы, а члены подразделения 29155 ГРУ, которые стали регулярно летать в Салоники (всего в часе езды от виллы), как только Шапошниковы обосновались в Греции. В частности и командир в/ч 29155 генерал Аверьянов. По данным The Insider, еще по меньшей мере четверо членов воинской части 29155 прилетали в Салоники в период с 2012 по 2018 год. Также 25 апреля 2014 года в Салоники по дипломатическому паспорту прилетел сотрудник ГРУ Алексей Капинос.
За день до этого трое членов воинской части ГРУ 29155 прикрытия прибыли в Болгарию, где будет отравлен местный предприниматель Емельян Гебрев. Бизнесмен рассказал The Insider, что Шапошниковы познакомились с ним еще в 2012 году и активно навязывали общение, хотя никаких общих бизнес-проектов у них не было.
Как ранее сообщал The Insider, на момент отравления Гебрев считался поставщиком боеприпасов для украинской армии. Два источника, занимавшихся в то время закупками оружия в Украине, рассказали The Insider, что сразу после отравления Гебрева Николай Шапошников предложил украинским правительственным покупателям "надежную замену" Гебрева. Украина так и не закупила продукцию у поставщика, предложенного Шапошниковым, из-за неудовлетворительного качества его товара.
Следователи чешской полиции установили, что Елена Шапошникова передавала генералу Аверьянову по электронной почте важную информацию о предстоящих сделках по продаже оружия, обнаруженную ее мужем в рамках его работы в Imex. В случаях, когда ГРУ решало, что поставки вредят военным интересам россии, подразделение 29155 использовало эту информацию для диверсионных операций против этих компаний, взрывая слады боеприпасов или организуя отравление их руководителей, таких как Гебрев. По крайней мере в трех случаях Шапошниковы — вероятно, при содействии исполнительного директора Imex Петра Бернатика-младшего — предоставили физический доступ к хранилищам, управляемым Imex, чтобы дать возможность сотрудникам ГРУ установить детонаторы с дистанционным управлением.
Первоначально чешские следователи предъявили Шапошниковым целый ряд подозрительных совпадений, указывающих на то, что их встречи и общение с сотрудниками ГРУ были связаны со взрывами в Чехии и Болгарии. В ходе нескольких допросов, проведенных через представителей греческих и болгарских властей, они постоянно меняли или дополняли свои показания. Их главный аргумент в пользу свой невиновности заключался в том, что все их связи с членами подразделения 29155 были "личными" или обусловлены законными деловыми интересами Imex.
Супруги обвинили чешские власти в политическом преследовании их из-за их российского происхождения и настаивали на том, что их обвинили в соучастии в несуществующем преступлении, поскольку они утверждают, что взрывы во Врбетице в 2014 году были результатом несчастного случая.
Однако, как пишет The Insider, данные о поездках и пересечении границы указывают на то, что Елена Шапошникова тайно получила российский паспорт, причем паспорт из диапазона номеров, зарезервированных для членов подразделения 29155.
Елена Шапошникова использовала этот паспорт для поездок между Грецией и Россией как минимум дважды: в декабре 2015 года и в декабре 2017 года. Она бронировала билеты на чешский паспорт, поэтому у греческой авиакомпании были данные только об этом документе, но границу она проходила по российскому паспорту, что избавляло ее от необходимости получать российскую визу.
По данным The Insider, после того, как семейством Шапошниковых заинтересовалась чешские власти, Николай в ожидании ареста внезапно умер от сердечного приступа. Елена продолжает настаивать на том, что ее преследуют из-за ее русских корней и остается на свободе в Греции.
Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено29 апреля 2024, 11:27 • 21041 просмотр
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